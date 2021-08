Cada vegada més persones s'interessen per descobrir aquells tresors que s'amaguen no gaire lluny de casa, en pobles petits que reuneixen arquitectura, història, cultura, paisatge i gastronomia. El turisme de proximitat és un fenomen a l'alça que val la pena aprofitar i, per això, us proposem set destinacions de l'Alt Empordà que són de visita obligada. Us convidem a redescobrir l'Empordà:

Cabanes, un poble amb caràcter i grans atractius històrics

Un recorregut pels pobles de l’Alt Empordà ens ha de portar, obligatòriament, fins a Cabanes, per visitar la Torre i l’església de l’antic monestir dels Cadins. Aprofiteu aquesta escapada per veure també les masies que hi ha pel terme municipal. Perquè Cabanes és un poble amb caràcter i, sobretot, amb grans atractius patrimonials.

L'autèntic concepte de turisme tranquil i cultura és a Lladó

Lladó és un poble amable, acollidor, tranquil, ordenat i ben ubicat. La seva plaça Major, centre neuràlgic de la vila, està flanquejada, en un dels seus perímetres, per un mur monumental de l’església de Santa Maria. La plaça convida als que hi passegen a seure en una terrassa i a observar, amb deteniment, un entorn que ha sabut mantenir l’essència de la història i adaptar-se a la modernitat urbana.

Sant Llorenç de la Muga, una escapada idíl·lica

Situat a la vall alta de la Muga, Sant Llorenç de la Muga és un poblet que actualment encara conserva el recinte emmurallat del poble i els tres portals d’accés, tot al nucli històric del municipi. De fet, el nucli aquesta població de 265 habitants, forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Natura i silenci fan de Vilamaniscle un lloc de repòs singular

Vilamaniscle és un petit poblet situat a 160 metres sobre el nivell del mar, una ubicació geogràfica que el converteix en balconada privilegiada sobre la plana de l’Empordà, la badia de Roses i les serralades muntanyenques de l’Albera, les Salines i la Mare de Déu del Mont. Parlem d’un micropoble de només 212 habitants, un reducte de tranquil·litat que en només 5,46 quilòmetres quadrats ens ofereix tota la bellesa d’un autèntic paisatge mediterrani de vinyes, oliveres i boscos d’alzines i pins.

Sant Miquel de Fluvià fa un passeig pel temps

Fem un recorregut pels pobles de l’Alt Empordà i en la parada a Sant Miquel de Fluvià ens embadaleix el seu patrimoni, la seva cultura i l’encant dels seus carrers. No deixeu de descobrir les inquietants voltes i tota la història que s’amaga darrere del monestir romànic de Sant Miquel de Fluvià. Aquest monument, els últims temps ha esdevingut una icona empordanesa no només per la seva reforma, sinó per tot un passat carregat de llegendes. Temple romànic datat al segle XI, va ser fortificat amb posteritat, tres segles més tard, i reformat més tard, al segle XVII. El seu estat de conservació és esplèndid.

Terra de llegenda, Vilajuïga llueix una història singular

Vilajuïga és un poble acollidor, marcat durant anys pel pas del tren i porta natural d’accés a la serralada de Verdera i al Parc Natural de cap de Creus. El fet ferroviari ha singularitzat alguns espais industrials i edificacions del poble, que també va compartir amb Garriguella i Pedret i Marzà, un dels aeròdroms militars republicans durant la Guerra Civil espanyola.

Maçanet de Cabrenys i els seus espais de benestar

Benestar, salut, natura i història és la combinació que ofereix el poble de Maçanet de Cabrenys. Aquesta bonica localitat de l’Alt Empordà situada als peus del vessant oriental de la Serra de les Salines es troba enmig d’un entorn natural incomparable. A través de la Guia d’espais de silenci, el poble ofereix als seus visitants la possibilitat de trobar 25 punts escampats pel seu terme municipal on poder gaudir de la natura, el silenci i trobar-se a un mateix.