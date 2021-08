Benestar, salut, natura i història és la combinació que ofereix el poble de Maçanet de Cabrenys. Aquesta bonica localitat de l’Alt Empordà situada als peus del vessant oriental de la Serra de les Salines es troba enmig d’un entorn natural incomparable.

A través de la Guia d’espais de silenci, el poble ofereix als seus visitants la possibilitat de trobar 25 punts escampats pel seu terme municipal on poder gaudir de la natura, el silenci i trobar-se a un mateix. Es tracta de localitzacions allunyades del nucli, i que durant el recorregut abans d’arribar als punts marcats cadascú pot trobar el seu espai per gaudir de la natura, del so de l’aigua o d’unes bones vistes. Aquest és el cas del Roc de França, que és el punt més alt de tot l’Empordà. Des d’aquí s’hi pot veure la Catalunya Nord, i l’Alt i el Baix Empordà.

El turisme al municipi té origen en la millora de la salut, concretament de persones amb problemes respiratoris i que es desplaçaven a fer estades a Maçanet de Cabrenys per respirar aire pur. Un altre dels motius era l’aigua del poble, que s’ha demostrat que té propietats curatives i havia arribat a haver-hi fins a 200 fonts.

Un altre tret característic és la gastronomia. El poble té un ampli ventall d’establiments de restauració, cadascun d’ells amb uns plats propis.

Maçanet de Cabrenys ofereix rutes amb BTT i de senderisme de diferents nivells. Les diferents rutes que es poden realitzar permeten conèixer l’entorn del poble i la història d’aquest. Precisament, el 14 d’agost estan programades les Rutes Medievals. Sota el guiatge de l’historiador maçanetenc Pere Roura, i amb un preu simbòlic de 2 euros, es podran conèixer els orígens del poble des dels barons de Cabrenys.