Fem un recorregut pels pobles de l’Alt Empordà i en la parada a Sant Miquel de Fluvià ens embadaleix el seu patrimoni, la seva cultura i l’encant dels seus carrers. Cada tarda, de dijous a diumenge, podem conèixer de primera mà, amb l’acompanyament d’uns guies experimentats i per un preu simbòlic de 2 euros, les inquietants voltes i tota la història que s’amaga darrere del monestir romànic de Sant Miquel de Fluvià.

Aquest monument, els últims temps ha esdevingut una icona empordanesa no només per la seva reforma, sinó per tot un passat carregat de llegendes. Temple romànic datat al segle XI, va ser fortificat amb posteritat, tres segles més tard, i reformat més tard, al segle XVII. El seu estat de conservació és esplèndid.

En definitiva, val la pena gaudir d’una visita digna de fer en família i que, de ben segur, us deixarà ben sorpresos. L’activitat dura una hora i mitja, de dos quarts de set de la tarda fins a les vuit del vespre, i no cal fer reserva anticipada.

La comunitat de monjos

Si allò que voleu és viure una experiència molt més vivencial, no us podeu perdre l’activitat teatralitzada al Monestir de Sant Miquel de Fluvià, ambientada amb actors i en un espai únic i de nit. Participar en aquesta iniciativa cultural ens brinda l’oportunitat de conèixer una comunitat de monjos que vivia allà en el moment en què es va consagrar el terreny i es va construir el conjunt monàstic.

Tots els assistents a l’activitat teatralitzada viuen i ajuden els religiosos del monestir en la construcció d’aquest espai. Aquest mes d’agost, el calendari ens proposa tres activitats teatralitzades, els dies 12, 22 i 26, a 2/4 de 9 del vespre. El preu de la visita, en aquest cas, són cinc euros i per participar-hi cal fer una reserva a través d’algun d’aquests dos correus electrònics: monestirsantmiquel@gmail.com o reserves@terramar.org.

Totes les activitats i experiències que proposa l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià per apropar el seu patrimoni arquitectònic al públic segueixen els protocols sanitaris de Covid-19, necessaris per a la seguretat i la tranquil·litat de totes i tots.

Les visites al monestir benedictí transcorren per diferents construccions emblemàtiques que formen el conjunt: l’església romànica del segle XI, la torre campanar i el seu claustre recentment recuperat.

Un cop a Sant Miquel de Fluvià no perdeu l’ocasió de descobrir el seu forn romà, del segle I, el més ben conservat de Catalunya. I si us apropeu fins a la font d’aigua podreu gaudir d’un paratge ombrejat on sobresurt la font d’aigua, que va ser clau per a l’emplaçament del monestir.

Pinzellada històrica

A tall de pinzellada històrica, Sant Miquel de Fluvià es va crear amb la fundació del monestir de Sant Miquel, que en principi va dependre del de Sant Miquel de Cuixà sota el mandat de l’abat Oliba. Els terrenys on va ser aixecat ja eren propietat dels monjos de Cuixà, molt abans de l’any 1011. Així consta a la butlla del Papa Sergi IV de l’any citat que confirma les seves possessions. En aquestes dates diu que ja existia un petit poblat amb la seva esglesiola.