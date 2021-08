Un recorregut pels pobles de l’Alt Empordà ens ha de portar, obligatòriament, fins a Cabanes, per visitar la Torre i l’església de l’antic monestir dels Cadins. Aprofiteu aquesta escapada per veure també les masies que hi ha pel terme municipal. Perquè Cabanes és un poble amb caràcter i, sobretot, amb grans atractius patrimonials.

El castell és un jaciment que es localitza dins del nucli antic de Cabanes, entre els carrers dels Escudellers, de la Sanitat i de les Escoles. El monestir de Sant Feliu de Cadins fou fundat poc abans del 1169 amb monges procedents del monestir de Valldemaria, que s’establiren al costat de l’església de Sant Feliu de Cadins, que també va donar nom al monestir. Fou erigit en abadia pel papa Alexandre III (1169), quedant com a priorat seu el monestir de Valldemaria.

El seu patrimoni s’estenia per la plana altempordanesa i comprenia 27 masies, 14 cases, 1 trull i un molí fariner. El 1492, conservant el seu patrimoni de St. Feliu de Cadins, la comunitat es va traslladar al costat de l’Església parroquial de Santa Susanna del Mercadal de Girona, de la qual se’n va servir fins al 1770, que va inaugurar la seva església pròpia. El 1674 la comunitat només tenia dues monges, però va subsistir gràcies al reforç de tres monges més de l’abadia de Vallbona de les Monges. La comunitat va haver d’abandonar el monestir el 1794, 1808 i el 1936 a causa de la guerra.

El 1936 el monestir va ser totalment enderrocat i les monges, després d’allotjar-se provisionalment en un pis de Girona, el 1944 van inaugurar el nou monestir de Salt, on van romandre fins al 1980, que es traslladaren al costat de l’església parroquial de Sant Medir, a Sant Gregori, seu d’un antic monestir de benedictins. El 29 de juliol de 2004, el monestir de Cadins a Sant Medir tancava definitivament les portes després que la reduïda comunitat que hi quedava es traslladés, el 20 de juliol de 2004, al monestir cistercenc de Valldonzella, a Barcelona.

El castell de Cabanes és un recinte emmurallat d’època medieval, del qual només es conserva una torre de planta circular. Segons la documentació antiga, recollida per Badia (1985), al segles XIV i XV el castell de Cabanes era possessió dels vescomtes de Rocabertí. No s’ha documentat cap mena de troballes de material arqueològic o estructures que es puguin relacionar amb el recinte emmurallat, a excepció d’un pany de muralla, amb merlets i espitlleres, localitzat pels autors de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de la comarca de l’Alt Empordà de l’any 1994, que pertanyia, possiblement, a una torre de planta quadrada o a una important casa fortificada. Malauradament, aquest pany de muralla va ser destruït i en aquest indret, al nord del nucli antic, hi ha cases de nova construcció.

L’estat de conservació de la torre és excel·lent, però la del recinte emmurallat o castell no es pot determinar atès que només es coneix a través de textos medievals i mai s’ha realitzat una intervenció arqueològica en aquesta zona.