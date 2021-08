Situat a la vall alta de la Muga, Sant Llorenç de la Muga és un poblet que actualment encara conserva el recinte emmurallat del poble i els tres portals d’accés, tot al nucli històric del municipi. De fet, el nucli aquesta població de 265 habitants, forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Dins del terme municipal es poden fer diverses rutes, una d’elles consisteix a pujar fins a la Torre de Guaita i baixar fins al Pont de Sant Antoni. Està recomanada per tota la família. En altres ocasions es podia accedir a les torres, però les restriccions sanitàries actuals ho impedeixen, i només permet veure-les des de fora, estan clausurades.

Per les persones més atrevides, també es compta amb una ruta de senderisme, que tot resseguint la carena des de Sant Llorenç et condueix fins a Santa Magdalena.

Sens dubte, un dels llocs més bonics de Sant Llorenç de la Muga (a part del nucli del poble) és l’Espai d’Interès Natural dels Penya-segats de la Muga. S’hi pot accedir totalment per pista forestal a peu o en bicicleta. És un espai protegit per la singularitat botànica, constituint un punt biogeogràfic d’especial interès. Aquí també s’hi troben les mines de Montdevà, que actualment estan clausurades per seguretat. Tot i això, es pot arribar als accessos de la mina, i veure-la des de fora.

Un element significatiu del poble és la Sínia de Sant Llorenç, una reproducció de la que hi havia el segle passat, feta per artesans de la zona l’any 2009.

Mensualment, es programen unes visites guiades gratuïtes a càrrec d’un guia especialitzat en poblacions medievals.