La gran festa del futbol empordanès ja és a punt. L’auditori dels Caputxins de Figueres acull, aquest dijous 30 de juny, la gala de lliurament dels premis de l’onzena edició dels Amos de l’Àrea, un acte organitzat pel Setmanari de l’Alt EMPORDÀ, l’Ajuntament de Figueres i el Consell Esportiu comarcal. L’esdeveniment compta amb el suport de la Diputació de Girona, la complicitat de la Federació Catalana de Futbol, la delegació comarcal del Col·legi d’Àrbitres i el suport de Garatge Sala-Alfa Romeo, que enguany patrocina el reconeixement a la trajectòria del directiu i editor Carles Lloveras.

Un total de setze jugadores i jugadors rebran el guardó que els acredita com a millors golejadors i porters en les diferents categories del futbol comarcal, tant masculines com femenines, des de la Tercera Divisió RFEF fins a la Quarta Catalana.

En aquest apartat d’efectivitat davant de la porteria rival destaquen diversos casos singulars, com el de la golejadora de la Unió Esportiva Figueres Aroa Bravo, un exemple de superació que suma el seu segon trofeu consecutiu com a màxima realitzadora i que ha arribat on és després d’haver superat dos trencaments dels lligaments del genoll i un del menisc. «Soc lluitadora i per això continuo jugant», afirma l’esportista castellonina.

També és singular el cas de Pol Compte, màxim golejador de l’Empuriabrava-Castelló i un dels grans davanters de referència del futbol comarcal de la darrera dècada. Compte ja ha aconseguit sis dels onze trofeus dels Amos de l’Àrea i va ser un dels guanyadors de la primera edició de la temporada 2011-2012 mentre defensava la samarreta de la Unió esportiva Figueres. «Guanyar un partit em motiva molt, fer gols encara més. Cada cop que he guanyat el premi dels Amos l’he compartit amb els meus companys, perquè són ells els qui fan possible que jo acabi les jugades que els han començat».

La novetat del Futbol-7

En els llistats d’aquesta temporada apareix com a novetat la categoria de Futbol-7 femení, una competició que aixopluga els equips de noies de diferents clubs catalans, entre els quals hi figura de manera destacada el CF Camallera.

Com en anteriors edicions, no hi falta un reconeixement destacat del món de l’arbitratge. Aquesta temporada el premi també agafa rellevància, ja que recau en el jove àrbitre figuerenc Pol Arenas, de tot just vint-i-dos anys i que acaba d’ascendir a Segona Divisió RFEF com a primer candidat de la seva promoció de tot l’Estat espanyol. «Rebre el premi és un honor i és d’agrair que els Amos de l’Àrea es recordin dels àrbitres, perquè sense el nostre col·lectiu no hi hauria competició», recorda.

Pel que fa als clubs, l’organització dels Amos de l’Àrea continua homenatjant les entitats de l’Alt Empordà que durant la temporada en curs celebren el centenari de la seva fundació. En aquesta ocasió, el club guardonat és la Unió Esportiva la Jonquera, presidit per Joan Budó. El club fronterer té una llarga història darrere seu defensant els colors verds i blancs de la seva samarreta. Finalment, els Amos lliuren el reconeixement especial Garatge Sala-Alfa Romeo al figuerenc Carles Lloveras i Molinet, president d’Honor de la Unió Esportiva Figueres, directiu del club des de 1956 i editor de dues publicacions emblemàtiques, com van ser la Guia Esportiva i Marcador.

Ponència de Laura Brugués

La cerimònia de lliurament dels premis d’enguany comptarà amb una ponència de la periodista figuerenca de TV3 Laura Brugués i serà conduïda per la també figuerenca Gemma Alegrí. Brugués agafa el relleu de Pere Gratacós, entrenador i exjugador del arça, Figueres i Osasuna, el qual va protagonitzar la ponència de l’edició del desè aniversari dels Amos de l’Àrea.

Onze anys després

L’organització dels Amos de l’Àrea es va començar a gestar ara fa onze anys des de la secció d’esports del Setmanari de l’Alt Empordà, coordinada aleshores per Lluís Ribera amb el suport de Roger Arbussà i la web Futbol Empordà. El Consell Esportiu de l’Alt Empordà i la Federació Catalana de Futbol, a través de la seva delegació a la comarca, van col·laborar en el projecte des del primer moment.

La festa sempre ha mantingut el seu caràcter constructiu per potenciar els valors d’esportivitat i d’igualtat. Des d’un primer moment, s’han premiat jugadores i jugadors. El criteri per escollir els guardonats ha estat sempre objectiu, a partir de les dades estadístiques dels gols marcats o encaixats i dels partits jugats durant una temporada.

Per assistir a la festa d’aquest dijous 30 de juny, que començarà a les set de la tarda, s’ha de reservar plaça prèviament a l’adreça de correu electrònic amosdelarea@emporda.info.