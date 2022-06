L’Alfa Romeo Tonale és el cotxe oficial de l’onzena edició dels premis Amos de l’Àrea. El model amb què comença la metamorfosi de la marca arriba de la mà de Garatge Sala, concessionari oficial de la marca a Figueres. Aquesta empresa familiar compromesa amb les comarques gironines s’afegeix a la Festa del Futbol de l’Alt Empordà i lliura el Premi a la trajectòria a Carles Lloveras Molinet, president d’honor de la Unió Esportiva Figueres i persona estretament lligada amb el futbol de l’Alt Emporda.

El nou Alfa Romeo Tonale també serà el protagonista de la vetllada, ja que rebrà els assistents a l’entrada de l’Auditori dels Caputxins i, a més, tots ells participaran en el sorteig d’una prova del cotxe durant tot un cap de setmana.

Destinat a un client jove, urbà i dinàmic, l’Alfa Romeo Tonale ofereix un disseny distintiu, sensual i avantguardista, exalçant nous cànons estilístics destinats a romandre com a referents en el desenvolupament de la gamma Alfa Romeo: llandes de cinc orificis, pantalla al quadre d’instruments telescòpic, volant esportiu de tres radis i fars amb corba sinusoïdal. Les dimensions compactes (4,53 metres de llargada, 1,84 m d’amplada i 1,6 m d’alçada) engloben així la singularitat del disseny italià i l’estil original i contemporani típic d’Alfa Romeo, en una síntesi entre un llegat de prestigi i una visió de futur.

Es pot apreciar la recurrència dels trets estilístics que ja formen part de la història de l’automobilisme mundial, com la Línia GT que va des de la part del darrere fins als fars, recordant les formes del Giulia GT i alternant amb volums amplis i elegants, que rememoren models emblemàtics com el 8C Competizione. El frontal presenta l’inimitable Trilobulat i el distintiu Scudetto d’Alfa Romeo, que actua com a focus central.

Inspirat en la història de carreres d’Alfa Romeo, l’interior del Tonale està fortament enfocat al conductor, amb fàcil accés a tots els controls per a una experiència de conducció segura i inigualable. La mateixa cura es reserva per als passatgers, a qui se’ls ofereix l’espai ideal per viatjar amb confort.

Com a exclusiva mundial, el Tonale presenta la tecnologia de tokens no fungibles (NFT), una autèntica innovació al sector de l’automòbil. Alfa Romeo és el primer fabricant d’automòbils a vincular un cotxe amb un certificat digital NFT. La tecnologia es basa en el concepte de «targeta de cadena de blocs», un registre confidencial i no modificable de les etapes principals de la vida d’un vehicle en concret. Aquesta característica distintiva, que no està a bord del vehicle, però que es pot utilitzar immediatament i és sostenible, posa èmfasi en la naturalesa innovadora d’Alfa Romeo.

Electrificació de vanguardia

Per a Alfa Romeo, el Tonale marca un punt d’entrada natural al món de l’electrificació però, fidel al seu enfocament audaç, Alfa Romeo estableix un paradigma: l’electrificació ha d’estar al servei de la marca i el seu ADN, amb la missió de reinventar la esportivitat del segle XXI.

Dos nivells d’electrificació, Híbrid (MHEV) i Híbrid endollable: el Tonale estrena el motor Hybrid VGT (Variable-Geometry Turbo) de 160 CV, exclusiu d’Alfa Romeo. El seu turbocompressor de geometria variable combinat amb el canvi de doble embragatge Alfa Romeo TCT de 7 velocitats i el motor elèctric «P2» de 48 volts, 15 kW i 55 Nm fa possible que el motor de gasolina de 1.5 litres propulsi les rodes fins i tot quan el motor de combustió interna s’apaga.

La gamma de motors es completa amb el nou motor dièsel de 1.6 litres, 130 CV i 320 Nm de parell, combinat amb un canvi automàtic de doble embragatge Alfa Romeo TCT de 6 velocitats i tracció davantera.