L'Escala es queda sense la fase d'ascens a LEB Plata

L'Escala no ha estat escollida finalment com una de les seus per acollir la fase d'ascens a LEB Plata, la tercera categoria del bàsquet estatal. El municipi altempordanès havia presentat la candidatura per rebre, al pavelló, els equips de la Lliga EBA que opten a l'ascens, entre els quals el Bisbal Bàsquet, el club amb qui l'Ajuntament escalenc havia anat de bracet per ser l'amfitrió. Finalment, la Federació Espanyola de Bàsquet s'ha decantat per Llíria (València).

El Bàsquet Bisbal i l'Ajuntament de l'Escala aspiraven a ser seu de la promoció del 9 al 12 de maig i comptaven amb el suport de la Generalitat, Federació Catalana de Bàsquet, Bàsquet Girona, Uni, CER L’Escala, FC L’Escala i CB L’Escala. El club baixempordanès lluitarà per l'ascens històric a terres valencianes i amb quatre jugadors altempordanesos a la plantilla: el vilamallenc Ferran Díaz i els escalencs Enric i Toni Espinosa i Jaume Solé.