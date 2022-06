El 1922 va ser un any de grans efemèrides. Entre moltes altres, es creava la primera pel·lícula en color, i Egipte s’independitzava de l’Imperi britànic. I a casa nostra, a l’Alt Empordà, també es complien grans fites, com el naixement del primer club de futbol de la Jonquera. Ho feia amb el nom de Football Club la Jonquera, i era una secció de la Societat la Unió Jonquerenca que va funcionar de forma intermitent fins a la Guerra Civil Espanyola. Tanmateix, als anys 40 fou rebatejat com a Unió Esportiva La Jonquera, nom que encara manté, igual que conserva ben viva la flama dels primers temps.

Aquest aniversari quedarà recompensat amb el lliurament del guardó Club Centenari dels Premis Amos de l'Àrea d'aquest 2022, a l'acte que té lloc, aquest dijous, a l'auditori dels Caputxins de Figueres.

I és que celebrar cent anys de vida plens de somnis i il·lusions, no és quelcom que tothom pugui fer. És per aquest motiu que l’emblemàtic club jonquerenc ho festeja amb gran fal·lera. Tal com explica Joan Budó Ricart, president del club, «aquesta és una efemèride que cal celebrar, però ho volem fem d’una forma honesta, a l’abast de les nostres possibilitats». Això no obstant, per commemorar el centenari, s’han ideat activitats i propostes per a tots els gustos: S’han fet unes noves samarretes amb el logo dels cent anys, s’ha organitzat un cicle de taules rodones i conferències per parlar de diversos aspectes del futbol, i es disputen partits i tornejos de gran volada.

Actes diversos

A la vegada, les deu dècades de vida de la UE La Jonquera s’han commemorat amb un sopar popular i una trobada d’exjugadors –el 4 de juny–, una exposició, un vídeo i un àlbum de cromos històrics i també dels jugadors de totes les categories que aquest any han conformat el club. També cal destacar que s’ha editat un llibre que recull la història de l’equip. L’autor de la publicació és Joan Budó Bagués, que fou jugador del club durant un grapat d’anys, i és el soci número 1.

Així mateix, la celebració dels cent anys també incorpora ritme, en concret el de les notes musicals del nou himne del club. La composició i enregistrament de la melodia ha anat a càrrec d’un grup de músics de la Jonquera i, com a curiositat, la veu l’ha posat Kim Viarnés, el màxim golejador històric del club.