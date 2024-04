Les piscines dels càmpings catalans estaran «en ple funcionament» a l'estiu: «L'aigua la portarem d'on i com calgui»

Les piscines dels càmpings catalans estaran "en ple funcionament" aquest estiu tot i l'episodi de sequera, segons la patronal del sector. El sector ha optat per "totes les estratègies possibles" com ara portar aigua de conques no afectades o instal·lar sistemes de recirculació. "Les piscines ja estan plenes, ara hem de veure com les mantenim, però treballem de manera intensa per buscar recursos perquè sigui així: l'aigua la portarem d'on i com calgui", ha dit Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings, en una atenció als mitjans aquest dijous. Gotanegra ha insistit que els càmpings fa anys que milloren l'eficiència i ha assegurat que en 20 anys el consum d'aigua s'ha reduït un 60%.

La Federació Catalana de Càmpings ha defensat que estan explorant tota mena de tècniques de reg, de recirculació i de neteja de filtres de les piscines. "Ara comencem a treballar amb circuits tancats de filtres, abans per netejar un filtre clàssic gastàvem entre 2 o 3 metres cúbics d'aigua i ara amb el nou sistema en podem gastar 50 litres", ha exemplificat.

Segons l'empresari, la piscina només és responsable d'un 2% del consum total del càmping i el sector ha impulsat mesures per ser més eficients en tota la instal·lació. Un dels elements que més ha contribuït a l'estalvi d'aigua és el reaprofitament de l'aigua de les dutxes i rentamans per a fer funcionar els vàters. "Estem aplicant sistemes de reducció importantíssims", ha reiterat.

El responsable patronal dels càmpings ha reiterat que les instal·lacions turístiques estaran "100% operatives i les piscines funcionant". Gotanegra no ha aclarit si els càmpings faran de refugis climàtics i ha apuntat que "encara que se'n parla molt no està definit i no sabem com ni de quina manera" es concretarà la normativa.

En aquest sentit, ha afirmat que "el més important" és que els càmpings siguin autosuficients per poder mantenir les piscines un cop plenes, ja que no es podran reomplir.

D'altra banda, Gotanegra ha recordat que a Catalunya hi ha "zones molt importants" no afectades per l'emergència per sequera. Per exemple, ha dit que al camp de Tarragona "no hi haurà cap problema" per tenir aigua aquest estiu i ha recordat que l'empresariat turístic de la zona de Lloret de Mar ha impulsat una dessaladora. En el cas dels territoris amb menys aigua, com la conca de la Muga, a l'Alt Empordà, estudien "portar aigua dessalada d'alguna conca que no estigui en emergència".

Combatre la sequera

A més, el responsable patronal dels càmpings ha fet una crida a les administracions a planificar mesures per combatre la sequera "abans d'arribar als extrems" i ha retret al Govern que opti per decisions de "darrer minut". En aquest sentit, ha criticat que s'hagi anunciat ara l'arribada de 12 dessaladores a la conca de la Muga i ha lamentat que "es parli de manera molt genèrica" de la situació a Catalunya quan l'escenari més extrem "només afecta una part molt concreta" del territori.

Pel que fa a l'afluència, els càmpings esperen consolidar la xifra de gairebé 20 milions de pernoctacions i 4 milions de turistes de l'any passat i créixer especialment en temporada baixa.

D'altra banda, el sector ha donat a conèixer aquest dijous dades d'impacte econòmic que calculen que se situa en 2.467 milions d'euros anuals. L'estudi s'ha presentat al primer congrés organitzat per la Federació Catalana de Càmpings al Càmping Vilanova Park de Vilanova i la Geltrú. L'impacte econòmic es desglossa amb un 29,3% al sector transport; un 22,6% a l'allotjament; un 17,2% a manutenció; un 21,8% a activitats; i la resta a altres despeses.

L'informe ha analitzat un total de 236 empreses de càmping de les 353 que hi ha a Catalunya que sumen 266.829 places d'allotjament.