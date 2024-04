La relació del Girona amb el City variarà

La temporada que ve hi haurà canvis a Montilivi. Tant a nivell d’estructura com d’organització. La classificació a Europa per primera vegada a la seva història obliga al Girona a introduir un seguit de variacions en el funcionament del dia a dia per adequar-se a la normativa que estableix la UEFA, el màxim organisme del futbol europeu.

Així com cada vegada és més evident la problemàtica que té el club per condicionar l’estadi de Montilivi, tenint en compte que la UEFA prohibeix explícitament les grades supletòries -segons l’article 18, les graderies no poden ser retràctils i han d’estar fixades en un mur de càrrega amb construcció permanent-, també queda clar que el Girona haurà d’adaptar el seu organigrama a les exigències que marca l’ens europeu per poder jugar qualsevol de les seves competicionEn aquest aspecte, això repercutirà directament en la relació que tenen els blanc-i-vermells amb el Manchester City ja que ambdós clubs formen part del conglomerat City Football Group (CFG). Diari de Girona, del mateix grup editorial que EMPORDÀ, ha tingut accés al reglament de la UEFA Champions League, on s’estipula el vincle que poden tenir els equips participants que formin part d’una multipropietat. D’acord amb l’article 5 sobre la integritat de la competició, el Girona ha de poder certificar a partir del 3 de juny de 2024 que compleix tot un seguit de criteris com, per exemple: no mantenir o negociar valors o accions amb qualsevol altre club que participi a la UEFA (és a dir, a la Champions League, l’Europa League o la Conference League); no ser membre de cap altre club que participi a la UEFA; no estar implicat ni tenir cap poder en qualsevol de les funcions de gestió, administració i/o rendiment esportiu de cap altre club que participi a la UEFA; etc.

És per això que el Girona, que està a l’espera de conèixer amb exactitud les condicions, es veurà obligat a variar la seva relació amb el City per jugar a Europa -el gran objectiu dels de Míchel és ser a la Champions- el curs vinent. A hores d’ara, els principals canvis que es plantegen repercutirien directament al Consell d’Administració que presideix Pere Guardiola. En l’actualitat, tres dels cinc vocals (John MacBeath, Simon Cliff i Ingo Bank) també formen part del City i, per tant, haurien de desvincular-se de l’entitat gironina. El CFG, accionista majoritari amb un 47% de les accions, hauria de quedar clar que no pren decisions a Montilivi per complir la normativa.

Un altre àmbit que es veuria afectat seria el de les cessions de jugadors, havent de trobar una fórmula per no vulnerar l’article 5 del reglament de la UEFA. Des del CFG, es veu amb bons ulls que Savinho continuï el seu creixement futbolístic a les ordres de Míchel i, encara més, amb el Girona competint molt probablement a la Champions. Però és una qüestió complicada.

A més a més, el contacte entre diferents departaments, com poden ser el de patrocini o el d’scouting, entre d’altres, es veurà afectat fins al punt que serà inexistent

Si la UEFA considerés que els clubs -el Girona i el City- no compleixen els criteris establerts, l’organisme especifica que només un dels dos podrà ser admès a la competició europea. Si fos així, hi participaria l’equip millor classificat en el respectiu campionat nacional, tot i que és obvi que ningú vol arribar a aquest punt.

El precedent del Leipzig i el Salzburg a la UEFA

El reglament de la UEFA es revisa i, de fet, al llarg dels darrers anys ha patit alguna petita modificació perquè cada vegada hi ha més multipropietats en el món del futbol.

Un dels precedents més recents que hi ha és el del Leipzig i el Salzburg, dos clubs d’una mateixa franquícia (Red Bull). Va ser la temporada 2017/18, quan ambdós van jugar la Champions. La UEFA va decidir admetre al Salzburg, campió de la Lliga d’Àustria, i al Leipzig, subcampió de la Lliga d’Alemanya, després de constatar que no vulneraven l’article 5 perquè l’amo de Red Bull, Dietrich Mateschitz, va reestructurar els clubs sent només el propietari del Leipzig i participant al Salzburg com a patrocinador sense ser-ne propietari. En aquell cas, el Comitè de Control Financer de Clubs (CFCB) va mantenir el control a les dues entitats durant tota la temporada per assegurar que les regles d’integritat es respectessin.

