Lluís Canut anuncia que té Parkinson a les poques setmanes de jubilar-se

Pocs dies després de jubilar-se i amb 50 anys de trajectòria, el periodista esportiu de TV3 Lluís Canut ha anunciat en una entrevista amb Albert Om al diari Ara que pateix de Parkinson.

Assegura que ja feia sis o set anys que li havien diagnosticat aquesta malaltia i que «cap al final de l’Efectivament, m’afectava a la mobilitat i cada cop més a la parla. Sobretot als dits, cada vegada em costa més escriure a l’ordinador i també em veig amb moltes dificultats amb el mòbil».

El periodista ha explicat perquè no ho havia anunciat fins ara. «Si fas pública una cosa d’aquestes, et van apartant i arraconant. Jo no vaig anar per la redacció dient que tenia Parkinson. Al sopar de comiat vaig voler agrair als companys el respecte a la malaltia, ja que suposo que s’adonaven de la tremolor a les mans».

Canut es retira amb un darrer treball entre mans, una sèrie documental sobre Johan Cruyff, que s’estrenarà a finals d’aquest mes a TV3 i a Amazon. A més, en una entrevista a El món a RAC1, va avançar que TV3 li està preparant un homenatge.