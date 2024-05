El Figueres cedeix a Lloret i s'haurà de jugar el play-off contra el Rubí

La Unió tenia l'oportunitat de deixar molt encarrilat l'accés a la promoció d'ascens, però va empatar a un al camp d'un Lloret que no es jugava res i encara haurà de superar un match-ball per segellar el play-off. Els figuerencs necessiten empatar o guanyar contra el Rubí, el dissabte vinent, per certificar l'objectiu.

A terres selvatanes, el partit va estar molt igualat i no va comptar amb gaires ocasions de gol. La Unió es va avançar de penal, a peus de Pol Blay (31'). Al segon temps el Lloret va acostar-se més a la porteria d'Albert Quintanas i va acabar trobant el premi del gol. El va fer Adri Expósito, que va fer valer la llei de l'ex (71'). El marcador no es va moure més.

A la mateixa hora van jugar tots els rivals directes de la Unió. Tant l'Horta com l'Atlètic Lleida van vèncer i van avançar a la taula al Figueres, a qui ara superen per un punt. Els de Roger Vidal han caigut fins a la sisena plaça, l'última que dona accés al play-off. L'única nota positiva de la jornada pels interessos figuerencs és que l'Atlètic Lleida va aconseguir els tres punts contra el Rubí, l'últim candidat a ocupar les primeres sis posicions. Els vallesans es troben a tres punts de la Unió i visitaran Vilatenim el dissabte vinent (16h). El partit serà una autèntica final, però els altempordanesos tenen la paella pel mànec: amb el goal average favorable per la victòria 0-1 de la primera volta, només necessiten un empat per certificar l'accés a l'anhelada promoció d'ascens.