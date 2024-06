L'EMPORDÀ supera el seu rècord històric d'audiència a l'edició digital

El gener de 1978, en l'editorial del primer número d'EMPORDÀ, la llavors directora Núria Munarriz afirmava que el mitjà naixia amb la ferma voluntat "d'apostar per la transparència en la informació" per ajudar "en la feina col·lectiva del progrés de la nostra societat". Ara, quaranta-sis anys més tard, aquesta voluntat continua ben viva, i es manté inalterable tant en la publicació en paper de caràcter setmanal (sent el setmanari amb més difusió de Catalunya) i en una edició digital que ha traspassat els límits dels 68 pobles i els 142.000 habitants de la comarca per fer-se un lloc entre les pàgines web més llegides en català. I es que Emporda.info ha aconseguit, aquest passat mes de maig, les millors dades d'audiència des de la seva creació, segons les darreres dades auditades per OJD (Oficina Justificació de la Difusió).

Aquest mes de maig, EMPORDÀ ha registrat un total de 344.065 usuaris únics. Una xifra que supera amb gairebé un 50% les dades del mes anterior, l'abril, quan es va registrar una audiència de 229.727 usuaris únics.

Així mateix, segons les dades publicades per OJD Interactiva, encarregat de mesurar el tràfic web dels mitjans de comunicació en línia de tot l'Estat, en el mes de maig, Emporda.info també ha batut rècord pel que fa a pàgines vistes (1.145.425). També destaca el temps de mitjana de permanència a les notícies visitades (00:02:51).

Creixement d’audiència

L'anterior rècord es va registrar l'octubre de 2023 (341.217 usuaris únics), tot coincidint amb l'inici d'una aposta per la digitalització del diari. Una transformació que ha anat avançant progressivament i que consolida el lideratge d'EMPORDÀ com el mitjà de comunicació més seguit a l'Alt Empordà i, al mateix temps, en la pàgina web d'un setmanari en català amb més audiència.

La consolidació d’EMPORDÀ com a principal referent informatiu de la comarca està avalada per la crescuda d'un 163% de l'audiència en els dos últims anys. La dada demostra l’interès que desperten les informacions del mitjà, també fora de la comarca i els seus 146.000 habitants.

Al mateix temps, la rellevància informativa d’EMPORDÀ també es deixa veure a les principals xarxes socials —Instagram, Twitter, Facebook i TikTok— on suma en conjunt més de 60.000 seguidors.

Aposta per la digitalització

En aquest sentit, la transformació digital en un món de grans avenços tecnològics no deixa de ser un trànsit necessari cap al progrés. A l'EMPORDÀ, l'evolució i l'adaptació al nou paradigma digital ha estat constant des de la creació el 1995, quan neix la versió digital del nostre mitjà, convertint-se així en el primer periòdic gironí amb presència a Internet.

Lluís Ribera

Des d'EMPORDÀ s'aposta per continuar creixent i ampliar la comunitat digital cada cop més. És per aquest motiu que en els darrers mesos s'han desenvolupat noves narratives, com ara els vídeos i els reportatges multimèdia, formats que permeten explicar històries com no s'havien explicat mai abans. Així mateix, també s'han introduït millores a la web, com un canvi de disseny de les notícies. Pròximament, està previst renovar també la portada general, entre altres.

Tanmateix, malgrat que el progrés es troba en la innovació, també és un ingredient clau continuar estant al costat dels nostres lectors. Per això, a EMPORDÀ no és només essencial el 'digital first' (primer la web), sinó l''user first', posar l'usuari al centre de les nostres decisions.

