La bústia de la vida conquereix un dels cims més alts de l’Alt Empordà

El recorregut

Arribar-hi ens brinda la possibilitat de fer una excursió plena d’història en què s’assoleix un cim encara poc visitat. Una ruta que coincideix en part amb el camí de l’exili de la Guerra Civil. Després de sortir de la Vajol per la carretera GI 505 fins al punt quilomètric 1,2, cal prendre la pista que porta al coll de Lli, castell de Cabrera, Mare de Déu de les Salines, coll dels Pous, pas del Cavall, puig de les Pedrisses o de les Salines. Els punts d’interès que es visiten són el castell de Cabrera: una fortificació medieval de l’antic comtat de Besalú; la Mare de Déu de les Salines fins a arribar al puig de les Pedrisses. L’accés venint per la Jonquera és passant per Agullana i, just abans de la Vajol, cal agafar un trencant a mà dreta amb indicadors al monument a Lluís Companys, a Ceret i al restaurant La Manrella Comaulis. Es pot aparcar a la pista que inicia l’excursió, 50 metres més endavant.

Per qui no coneix l’existència de la bústia, trobar-la enmig de la immensitat de les muntanyes crea molta expectació. Llavors escriure una carta i dipositar-la allà es converteix en una espècie de missatge llançat a l’univers, és com llançar una ampolla a la mar amb un missatge, però, en aquest cas, dipositant una carta en una bústia enmig de la naturalesa, creant així un acte simbòlic de connexió i record.