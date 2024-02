Cinc dècades capturant les meravelles ocultes del fons marí de Roses

Una mostra plena de color

Al llarg d’aquests anys, el club ha vist passar centenars de nous practicants i ha captivat submarinistes atrets pel desig de descobrir el fons marí d’un entorn únic com és la badia de Roses. La intenció del Club és, sobretot, que «amb aquesta exposició el públic s’enamori d’aquest món i el cuidi. No sols és la superfície del mar; a sota tenim un important patrimoni que hem d’acaronar, cuidar i preservar. És una mostra plena de color, amb fotografies fetes amb anys, passant fred, calor». A mesura que han anat fent fotos, sorgeix l’exposició: «Sota el mar hi ha un color i una vida que ha de preservar-se, acaronar-se i estimar-se com es mereix, perquè se sentin habitants del fons marí per un moment».

Aquest treball fotogràfic fet al llarg dels anys ha donat com a resultat un arxiu únic integrat per milers d’imatges que han plasmat com és la vida i quines criatures i espècies habiten en el fons de la mar.

Han estat cinc dècades en què la tecnologia ha evolucionat tant en fotografia com en vídeo i igualment en equipament dels submarinistes. «Molt han canviat els vells aparells que feien servir els fundadors del club, molt han canviat les càmeres fotogràfiques. Hem vist passar vestits de submarinista de tots colors, vells cinturons de ploms, han canviat els reguladors per poder respirar i les ampolles d’aire, i les famoses tauletes les hem canviades per un ordinador que portem posat al canell, però el que hem mantingut és l’essència de l’estima pel medi que ens envolta».

Aquesta evolució es reflecteix en el fons marí, que fa cinquanta anys mostrava una gran riquesa. «Les fotografies s’han fet en les darreres dues dècades, quan nosaltres ens vam fer càrrec del club, i ja en aquests anys hi ha hagut un canvi. Després d’un declivi de l’estat del fons marí, amb la creació de reserves marines, hi ha hagut una millora en la fauna marina. Tot i això, el canvi climàtic i la contaminació són els factors que perjudiquen el fons marí».