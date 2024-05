'Radera d’es taulell', el retrat de l’essència dels comerços de Cadaqués

Entre Tenerife i un dels pobles més bonics del món

Fa sis anys que José Ignacio Piris es va establir a Cadaqués, tot i que feia més de 40 anys que visitava el municipi empordanès cada any, atret pel seu carisma. La seva passió per la fotografia l’acompanya des dels 16 anys, i ara ha fet del seu hobby la seva professió. Ofereix un servei de fotografia integral i, com ell mateix assegura, «se sent reporter de la vida». Des del seu compte d’Instagram publica fotos del dia a dia de Cadaqués, capturant el seu entorn i aportant el seu punt de vista diferent. El coneixen com Ignasi, el canari, perquè la seva vida personal està dividida entre Cadaqués i Tenerife, on resideix la seva parella: «Cada dues o tres setmanes vaig una setmana a Tenerife, i així ho fem des de fa catorze anys, des que ens vam conèixer. Amb els anys t’adones que les relacions no han de seguir un patró estàndard; cadascú té la seva vida muntada i hem tirat endavant d’aquesta manera».

Un reportatge d'EMPORDÀ