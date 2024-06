De l'Empordà a França: dos quadres dels anys 30 de les pastisseries Dauner es subhasten a París

Inspirant-se en la burgesia catalana i la de Perpinyà, Vicent Dauner adquireix una casa al carrer principal de la Jonquera replicant el negoci que té a Perpinyà amb una casa noble amb la pastisseria als baixos i l’habitatge i un teatre a dalt, com detallen els plànols conservats a l’Arxiu Comarcal, i uns jardins de grans dimensions. «Aquella fàbrica i pastisseria era molt més que una pastisseria», reconeix Vidal. Dauner també adquireix terres a l’Empordà per plantar arbres fruiters i ametllers. De l’any 1903 se’n conserva una factura que documenta com l’empresari ja utilitzava l’estació de trens de Figueres com a centre logístic per rebre licors de Jerez de la Frontera. «En el document explica que els pagarà un cop arribin a Perpinyà i que ell mateix els durà a la Jonquera amb uns vehicles seus retolats; és en aquest poble on fabrica els torrons i travessa la frontera per dur-los a França», relata Gerard Vidal.

Influència de Joaquín Sorolla

És, aleshores, que seguint l’exemple de Jules Pams, Dauner es fa mecenes i manté sota la seva protecció al jove pintor Josep Morell i Macías, patrocinant-li exposicions i viatges durant una dècada. Format a Sevilla, on recull la tradició de la pintura espanyola, Morell viu a París i Toulouse, on guanya un premi nacional, per, finalment, instal·lar-se a Barcelona amb la seva dona. Gerard Vidal parla de les influències que rep de l’obra de Joaquín Sorolla, que havia promogut el Tipisme Espanyol als Estats Units, i com a partir dels anys 30 es converteix en un gran cartellista i apareixent els seus dissenys Art Dèco a revistes i panells publicitaris. També els exhibeix en un estand de l’Exposició Internacional de Barcelona, el 1929.

Aquests dos grans olis, que des del desembre de l’any passat ja no pertanyen a la família Dauner i que el nou propietari és qui els subhasta ara a París, han aixecat expectació en el mercat de l’art. «S’estan tornant bojos», diu Vidal, tot argumentant que «es tracta d’un tipus de pintura que pot interessar tant a un col·leccionista de Sevilla com a un americà o britànic, ja que aquest exotisme és, per a ells, molt diferent». Tanmateix, l’expert no descarta que «aquestes peces úniques», darrers testimonis d’un passat gloriós del qual ja no queda res, puguin retornar a l’Empordà, el seu lloc d’origen, sigui un gran hotel o un centre comercial.

