El Barbarossa de Roses, una història de llums i ombres

De Kirk Douglas a Joan Carles

Al llarg dels anys, el pub Barbarossa va rebre la visita de nombroses figures famoses com Yul Brunner, Kirk Douglas, Anthony Quinn, el Príncep Joan Carles, Oscar Nebreda, així com del món del Jazz: Joe Henderson, Tete Montoliu, Champion Jack Dupree, Luki Guri, Pony Poindexter, Gene Connors i molts altres artistes, actors i actrius, celebritats, comptes, polítics. També era freqüentat per la gent de Roses, pescadors, secretàries, escombriaires, cuiners i cambrers que hi anaven quan tancaven els restaurants a l’estiu. Tots hi van ser presents menys en Dalí (de fet, la Sílvia sempre va pensar que seria una bona idea utilitzar aquest fet a la publicitat: ‘Dalí mai no ha estat aquí’).

Els companys de l’amfitriona del Barbarossa, de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de la comarca, van decidir retre homenatge a la seva trajectòria i lliurar-li un dels seus Premis Tramuntana un any després de jubilar-se, el 2010. Així que aquella nit, ella, que no entenia de pompes ni de parlaments, va pujar a dalt d’un escenari per rebre un guardó que li pertocava per dret propi.

Des del tancament del mític Barbarossa, tots els seus elements distintius s’han anat perdent, així com l’essència del mític local. El Barbarossa es pot visitar a l’estiu i veure’s tancat a l’hivern, «una problemàtica que afecta molts locals comercials de Roses», remarca Félix Llorens, regidor de promoció econòmica de l’Ajuntament de Roses. «Els preus dels traspassos són inaccessibles per a la gent local», quedant en mans d’arrendataris, la majoria francesos, que impulsen el negoci durant els mesos d’estiu per a després tancar-lo a l’hivern, sol·licitant cada vegada traspassos més costosos. Ningú sap quina sort acabarà tenint el local.