La IA pot endevinar la teva ideologia política només veient la teva cara.

Un altre cop parlant d'intel·ligència artificial? Un altre cop parlant d'intel·ligència artificial. Però aquesta vegada no és per explicar-te que la IA, per exemple, pot fer rànquings de pobles més bonics o més lletjos de l'Alt Empordà. No. Aquesta vegada es tracta de la teva ideologia: segons un estudi realitzat per diversos investigadors de la Universitat de Stanford, i publicat a la revista especialitzada American Psychologist, la IA pot endevinar amb precisió la teva orientació política utilitzant una eina de reconeixement facial. Sense posar cares rares ni fer cap gest. Des de la serietat. Basant-se en certs trets facials clau com la mida de la barbeta o l'orientació del nas.

En concret, apunten des de Gizmodo, la gent d'esquerra i la gent de dreta solen presentar morfologies facials altament diferents: "els liberals tenen cares inferiors més petites, llavis i nassos desplaçats cap avall i barbetes més petites que els conservadors". O dit d'una altra manera: si tens la cara més menuda i subtil, és més probable que siguis progressista, mentre que si tens la cara gran i amb trets rodons, és més probable que votis el PP o Vox. Que com és possible? Doncs tot sembla indicar, expliquen els autors al paper, al fet que "les expectatives socials relatives a l'aparença influeixen en el desenvolupament de la personalitat".

No tot és cosa de la IA

Això vol dir que la IA no està sola. Tu també jutges la ideologia de la resta sobre la base de la seva aparença física. És una cosa instintiva. Immediat. I inconscient. Però no només tu. També la resta de milers de persones al teu voltant. Al final, i a conseqüència de la profecia autocomplida, molta gent acaba internalitzant aquests prejudicis i, "amb el temps, poden adoptar comportaments consistents amb les atribucions dels altres". O en altres paraules: si la majoria de gent et percep i et tracta com algú poc empàtic o molt generós, és força probable que acabis actuant com algú poc empàtic o molt generós. Un dels misteris més curiosos de l'ésser humà.

En qualsevol cas, és aquesta correlació entre trets facials i ideologia política la que els autors de la investigació van utilitzar per nodrir la seva intel·ligència artificial. Una correlació independent de molts altres paràmetres aparentment importants: "Demostrats que tant els humans com els algoritmes prediuen l'orientació política a partir d'imatges neutrals, fins i tot quan es tenen en compte factors com l'edat, el gènere o l'origen ètnic". La IA sap de quin pal vas sense importar quants anys tens, què tens entre les cames o si ets caucàsic, asiàtic o magribí. Potser en unes dècades no hi ha gaire cosa que puguis amagar-lo a una intel·ligència artificial.