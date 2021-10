Aquests dies, durant la setmana catalana de promoció de la salut i lluita contra el càncer, es pretén sensibilitzar a la població sobre la importància d’actuar sobre els factors que augmenten el risc de patir-lo i donar a conèixer com es poden evitar.

De fet ja fa anys que es va crear el codi europeu contra el càncer. Aquest és un decàleg d’unes mesures específiques fàcils de dur a terme. En plasmem aquí la versió actualitzada. Seguint aquests consells es pot aconseguir una disminució d’un 50% d’aparició de càncers. En la prevenció hi tenen un pes molt important els estils de vida saludables. L’alimentació saludable amb ingesta abundant fruita i verdura, l’activitat física regular i la reducció del sobrepès i l’obesitat.

El decàleg diu:

No fumar cap tipus de tabac. Que la llar i el lloc de treball siguin espais lliures de fum. Fumar és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura i evitable. És el factor de risc més important de l’aparició de malalties cardiovasculars, de respiratòries cròniques i de càncers. Deixar de fumar no és fàcil però si és possible. El món està ple de persones exfumadores.

Mantenir el pes ideal. Evitar l’excés de pes.

Fer activitat física diària. Procurarem limitar el temps d’estar asseguts. Només cal fer trenta minuts d’activitat física moderada per ens ajudar-nos a mantenir la salut. És suficient caminar 3 quilòmetres a bon pas, diàriament, anar amb bicicleta uns 8 km, pujar i baixar escales, ballar o fer gimnàstica a dins l’aigua.

Fer una alimentació saludable vol dir menjar cereals integrals, llegums, fruita i verdures (dos plats de verdura i hortalisses i tres peces de fruita fresca). Limitar la ingesta d’aliments amb molts sucres i/o greixos, les begudes ensucrades i evitar la carn processada. També cal limitar el consum de carn vermella i els aliments que tenen molta sal.

Limitar el consum d’alcohol. El millor per evitar el càncer és no beure’n.

Evitar l’exposició excessiva al sol. Sobretot en els nens. Cal utilitzar protector solar, posant-lo abans de sortir de casa i renovant-lo sovint i cada vegada que es sua o un es mulla. No fer servir el sol artificial.

En el lloc de treball, com a per tot arreu, cal protegir-se contra les substàncies cancerígenes i seguir totes les normes i mesures preventives de seguretat en el treball.

Si a l’àrea on es viu hi ha un nivell elevat de radiació per radó, cal prendre mesures per evitar que aquells nivells siguin alts a la llar.

Pel que fa a la dona, recordar que l’alletament matern la protegeix del risc de càncer de mama. El tractament hormonal substitutiu a la dona, li augmenta el risc de determinats tipus de càncer. Només n’utilitzarà quan estigui indicat, sota prescripció facultativa i controls pel ginecòleg.

És altament aconsellable participar en els programes de detecció precoç de càncer de còlon i recte en homes i dones, i en les dones el de mama i el de coll uterí.

És important seguir les campanyes de vacunació. Remarquem aquí la de l’hepatitis B per a nadons i la del virus del papil·loma humà en les nenes.

Aquesta és una guia que aquesta setmana hem de (re)aprendre, memoritzar i seguir, perquè és una de les eines que tenim per plantar cara al càncer.