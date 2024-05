Una afectada d'asma amb un ventolín. / Adriana Delgado

Algú ha tingut mai la sensació de manca d’aire, en parlar, en estar nerviós, en caminar o córrer i/o altres situacions? Si la resposta és afirmativa, vol dir que segurament té un problema respiratori i que, aquest pot provocar alteracions molt greus en la salut. Però la causa de la sensació d’ofec no sempre és respiratòria. De vegades és provocada per malalties neurològiques o problemes d’ansietat, entre altres. Però una de les malalties més freqüents que ocasiona aquest ofec és l’asma. Però hi ha altres malalties cròniques respiratòries com l’emfisema pulmonar i la bronquitis crònica, que també l’ocasionen. Moltes vegades es poden controlar, però d’altres avancen lentament i de forma progressiva, impedint a la persona dur a terme una vida normal.

Avui ens centrarem a parlar de l’asma. Hem de dir que la millora del seu maneig i tractament l’han fet més benvolent. Però, així i tot, mai s’ha de subestimar. Encara ara, aquesta malaltia pot arribar a ser tan greu, que fins i tot pot ser mortal.

Encara ara no se sap ben bé quina és la causa que la provoca. Però sí que podem dir, que la poden desencadenar tant algunes infeccions respiratòries víriques –aquesta és la causa més freqüent en els infants. I aquí rau la importància d’administrar algunes vacunes a la infantesa– com els àcars de la pols domèstica, els pòl·lens, els animals domèstics –sobretot gats i gossos– i els fongs presents en la humitat, i, per descomptat, el tabac. També són desencadenants algunes substàncies irritants, com els insecticides, les pintures i algunes olors molt intenses. En darrer lloc, s’ha de dir que també el pot desencadenar l’exercici físic.

És una malaltia crònica, tampoc es cura, però sí que es pot controlar i tenir una vida normal

Es recomana la vacunació antigripal anual i les que corresponguin

Per un altre costat, hem de dir que en la seva aparició hi tenen a veure diversos factors: si la mare ha estat fumadora durant l’embaràs, quan els pares la pateixin o tenen malalties relacionades amb l’al·lèrgia i l’exposició al fum de tabac durant la infantesa. També són importants els condicionants ambientals, laborals i/o comunitaris i la predisposició genètica –antecedents familiars d’asma, al·lèrgies o èczemes–. Patir una sinusitis crònica, tenir un reflux gastroesofàgic o la presa d’alguns medicaments, també el poden desencadenar.

La sospita diagnòstica comença quan la persona nota la sensació d’ofec o dificultat per respirar, la presència de tos seca –sense moc–, els xiulets al pit, o la sensació de tibantor o opressió toràcica. Aquests solen aparèixer o empitjorar de nit i matinada. Per fer la diagnosi d’asma, a part de la clínica, pot caldre fer les següents proves: una espirometria, proves d’al·lèrgia, una radiografia del pit i una analítica de sang específica (estudi d’eosinòfils i de la immunoglobulina E).

Aquesta, que és una malaltia crònica, tampoc es cura, però sí que es pot controlar i tenir una vida normal. En el seu maneig i tractament tenen un paper rellevant l’abandó del tabac, l’ús de broncodilatadors i corticoides inhalats i de vegades uns fàrmacs anomenats antileucotriens. Es recomana la vacunació antigripal anual i les que corresponguin segons el calendari vacunal. S’han de seguir uns estils de vida saludables i evitar l’exposició als al·lèrgens.

Respirar és imprescindible per viure. Cal doncs tenir cura de l’aparell respiratori i de les malalties s’hi associen.