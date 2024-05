Les vacunes i les persones

Una infermera posant una vacuna. / ALBERT SOLSONA

Durant uns dies potser sentirem parlar de les vacunes més d’allò que ja és habitual. Es deu al fet que la darrera setmana del mes d’abril és la setmana de la immunització. Immunització i vacunació són sinònims, volen dir el mateix. L’acció i el resultat de vacunar és la millor manera de protegir-se d’algunes malalties infeccioses, com també de no contagiar-les a altres persones.

La vacunació és una de les intervencions en salut pública més eficaç per evitar moltes de les malalties infeccioses potencialment molt greus i, per això, és, doncs, una de les accions més importants en matèria de salut. Evita la reaparició de malalties, ja extingides, que poden ser molt greus, com és el cas de la verola. També prevenen d’emmalaltir d’infeccions que poden ser fins i tot mortals, és el cas del tètanus, la diftèria i la malaltia meningocòccica.

La vacunació infantil, a casa nostra, ha fet disminuir molt l’aparició de certes malalties en aquesta etapa de la vida, com és el cas del xarampió, la rubèola (la rosa) o la parotiditis (les paperes o galteres).

Però què és una vacuna? Doncs és una preparació feta a partir d’un microorganisme (bacteri o virus) o dels seus derivats. Es fabriquen a partir d’unes molècules anomenades antígens, que estimulen l’organisme a crear defenses per combatre la malaltia. Aquestes defenses s’anomenen anticossos.

La vacuna actua donant informació a qui la rep, i el capacita per poder-se defensar davant de la malaltia concreta de la qual se l’ha immunitzat. Però la immunitat també es pot aconseguir de forma natural –passant la malaltia–, per l’exposició a una malaltia o pel pas dels anticossos de la mare al fetus durant l’embaràs.

De vacunes ni ha que venen preparades per a immunitzar més d’una malaltia, són les combinades. Es tracta de diverses vacunes que estan juntes en el preparat que s’administra en el moment de la vacunació.

A casa nostra disposem d’un calendari vacunal. N’hi ha un per als infants i un altre per als adults. Aquest calendari es pot modificar segons l’evolució de les vacunes i la de les malalties. S’actualitza quan apareixen noves malalties per les quals s’ha trobat una vacuna i també perquè algunes que, conegudes des de fa temps, els ha arribat el moment en què s’ha pogut elaborar i distribuir la vacuna per ser administrada. Com hem dit abans, no hi ha vacunes per a totes les malalties infeccioses. Però el cos pot defensar-se de les infeccions mitjançant l’administració d’immunoglobulines, que són anticossos que, com també hem dit, proporcionen defenses artificials, sense necessitat d’estimular el sistema immunitari.

És molt important rebre totes les vacunes recomanades durant les diferents etapes de la vida. Cal fer especial èmfasi en les dones embarassades i els grups de persones més vulnerables. En darrer lloc, farem esment d’un calendari especial, el del viatger. Elaborat per l’OMS, és el conjunt d’immunitzacions recomanades per a administrar a la persona, en funció de les malalties infeccioses pròpies del país de destí i que són susceptibles de ser previngudes amb la vacunació.

La vacunació ha marcat un abans i un després en matèria de salut pública. I ha tingut un paper molt important sobre moltes malalties infeccioses.