Resultats electorals

Des d’Esquerra Republicana de Catalunya a Figueres, felicitem el PSC i Junts+ pels resultats obtinguts el 12 de maig passat, tot i que no en podem estar satisfets. Quan els resultats d’unes eleccions són tan dolents com els nostres, cal reflexió i anàlisi. Per això, des d’ERC de Figueres, donem suport a les paraules del president Pere Aragonès en la seva compareixença de la nit electoral. Aragonès va deixar molt clar que ERC treballarà des de l’oposició, que és el lloc on ens ha posat la ciutadania de Catalunya.

Com es veuen des de Figueres aquests resultats? Doncs, de primer, amb un dolor profund. No hem sabut comunicar la feina feta, potser perquè a Esquerra s’hi ve a treballar i no a fer personalismes. No s’han sabut vendre ni les polítiques d’habitatge, ni les de jovent, ni de llengua, ni les reversions de les retallades que ens han portat a disposar de més personal sanitari, més docents i menys desocupació, ni la feina feta en drets socials i igualtat. Ni la llei d’Amnistia, a la qual tothom s’acull, però que ningú no vol reconèixer qui la va endegar contra tot pronòstic (i contra tot suport). Les polítiques que es fan des de l’esquerra i per a tota la gent no agraden a l’electorat. Potser perquè no emocionen tant com els models messiànics.

Dolor, també, per la pujada de la ultradreta. Ara, fins i tot sota la bandera catalana. La ciutadania s’ha cregut, i fins i tot s’està fent seus, aquells postulats que van portar Hitler al poder als anys 30 i que van resultar en un genocidi esgarrifós. Però, precisament, aquesta reflexió no ens l’hem de fer només nosaltres, sinó tots els partits realment demòcrates. Ens hem de conjurar contra aquesta xacra i fer-ho des d’ara.

Ara bé, si ERC es queda a l’oposició, tot pot ser que passat l’estiu s’hagin de tornar a convocar eleccions. Cosa que no fa cap gràcia, especialment a qui només pot posar una cara en una butlleta. Després de les eleccions, Pere Aragonès i Oriol Junqueras fan un pas al costat. Valorem molt positivament la lectura necessària de renovació, tot i el repte que representa aquesta regeneració de persones i il·lusions.

A ERC, doncs, s’inicia una fase de reflexió profunda. Aquesta fase l’encarem fidels als nostres 93 anys d’història, i als nostres principis —amb la independència de Catalunya com a gran objectiu— que mai no han canviat i queden ben clars i visibles en el mateix nom del partit.

*Jordi Masmartí i Montserrat Segura signen aquest article en representació de l’Executiva d’Esquerra Republicana de Catalunya a Figueres.