Volem saber-ne el nom

Figueres, entre moltes bondats, té un festival de dansa al carrer que és una meravella. És el Figueres es MOU, que s’ha celebrat fa ben pocs dies i que ha registrat una gran presència de públic. Un esforç d’Agitart en combinació amb l’Ajuntament. Un festival que compta amb nombrosos suports i que posa en relleu l’interès dels figuerencs i figuerenques per la dansa.

La nota negativa d’aquesta novena edició l’ha posada un grup de joves que va agredir -per raó de la seva orientació sexual- quatre ballarins que ja havien dut a terme el seu espectacle i tornaven a l’hotel. És terrible que algú pensi que l’orientació sexual o de gènere és prou raó per agredir el proïsme. És terrible que s’exerceixi qualsevol violència contra persones, siguin dones, homes, no binaris o trans, heterosexuals o homosexuals. I em sembla encara més terrible quan aquests ballarins acabaven de regalar-nos bellesa i cultura amb les seves actuacions i es van trobar, de cop, amb la barbàrie.

Si són, com s’ha dit, adolescents, vull que els trobin i que els conscienciïn del mal que han causat, que els reeduquin en el respecte i en la diversitat. Si són majors d’edat, vull saber qui són, i que se’ls apliqui tot el pes de la llei. I que demanin perdó a les víctimes. No podem permetre que campin per les seves, que un altre dia decideixin violar una dona o estomacar algú altre perquè té la pell fosca o és indigent o du una bandera amb un estel. Si els ho permetem, cada cop en seran més, perquè aporrinar i fer mal en grup sembla que és divertit, fàcil i surt de franc.

Tinc molt clar a qui hem d’agrair-ho: als partits que aixopluguen els hereus de Franco, de Hitler, de Pinochet, i que atien l’odi al forà, l’odi a qui amenaça la seva moral feta a mida, l’odi a qui atempta contra la sagrada unitat de la pàtria. Són els mateixos que van matar Federico García Lorca i Guillem Agulló, que neguen l’Holocaust, que deroguen lleis d’avortament, que refusen els drets de les dones. Que posen querelles al que aprova el Parlament de Catalunya. Són feixistes, i el feixisme s’ha de combatre. Amb fermesa.