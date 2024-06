Arxiven la causa contra els tres pagesos investigats per sabotejar els pous de Castelló d'Empúries

El jutjat d'Instrucció de primera instància de Figueres ha arxivat la causa contra els tres pagesos investigats per sabotejar els pous de Castelló d'Empúries, en la protesta del dimarts 2 d'abril. En la interlocutòria a la qual ha tingut accés l'ACN, el jutge no veu indicis suficients per relacionar les mobilitzacions que hi van haver amb les destrosses que posteriorment es van denunciar. L'escrit reconeix que la participació dels encausats és "indubtable", però d'aquí a considerar que hi ha prou indicis per relacionar-los amb els sabotatges "hi ha una notòria diferència", remarca. Per això, el jutge arxiva el cas que investigava els pagesos per delictes de danys, desordres públics, robatori amb força i manifestació il·lícita.

L'escrit del jutge assenyala que no existeix cap altra prova de càrrec contra els investigats, per tant acorda l'arxiu, que això sí, es pot recórrer. Els Mossos van desplegar un dispositiu el passat 21 de maig que va acabar amb la detenció dels tres pagesos, entre els quals el coordinador del sindicat Unió de Pagesos, Narcís Poch i el portaveu la plataforma Revolta Pagesa, Jordi Ginabreda. Els agents els van arrestar per la seva implicació en els fets del 2 d'abril quan el sindicat va convocar una manifestació i un tall a la rotonda d'accés a Castelló d’Empúries, en el que hi van participar uns 150 pagesos i una cinquantena de tractors.

Els manifestants van ocupar amb els vehicles la calçada i van tallar la circulació pels volts de quarts de nou del vespre, per després sopar i protestar contra la captació d’aigua que es fa de l’aqüífer de la Muga i que provoca que se salinitzi. Un tall que es va produir abans del que estava previst i pactat amb els Mossos. Inicialment, la convocatòria no va passar d'aquí, però l'endemà van aparèixer sabotejats tres pous que gestiona el Consorci d’Aigües de la Costa Brava

Es tracta de tres pous que s'havien habilitat com a reforç per aquest estiu i que van quedar completament inutilitzats. Dos d'ells es poden reparar però, amb tota probabilitat no estaran a punt per l'inici de la temporada turística i un tercer segurament no es podrà tornar a utilitzar mai més perquè s'hi ha abocat ferros. Un cop es va conèixer el sabotatge, el Consorci va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra que van iniciar una investigació que ha acabat amb la detenció dels tres pagesos.

El Consorci va denunciar els fets

El Consorci d'Aigües de la Costa Brava, que gestiona els tres pous sabotejats, va denunciar els fets davant dels Mossos d'Esquadra perquè n'investiguessin l'autoria. Les sospites del sabotatge es van dirigir cap als pagesos, ja que va coincidir amb la protesta que estava convocada a pocs metres d'aquest punt per, precisament, denunciar la "gestió negligent" de l'ACA i alertar de la salinització de l'aqüífer Fluvià-Muga amb el bombament d'aquests tres pous. El cost del sabotatge es calcula al voltant dels 900.000 euros.