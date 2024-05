Aragonès anuncia que no agafarà l'acta de diputat i abandonarà la primera línia política

El cap de llista d'ERC a les eleccions del 12-M, Pere Aragonès, ha anunciat que no agafarà l'acta de diputat al Parlament. Així ho ha explicat durant una breu compareixença aquest dilluns a la seu del partit, l'endemà de les eleccions, on els republicans van obtenir 20 escons. Aragonès mantindrà la presidència de la Generalitat fins que no hi hagi un nou cap de l'executiu investit. Pel que fa al càrrec de coordinador nacional d'ERC, Aragonès el mantindrà a l'espera dels processos interns que s'obriran a partir d'ara. L'encara president de la Generalitat ha assegurat que abandona la primera línia política, i que "facilitarà la transició" tant a Palau com al si del seu partit.

El president de la Generalitat no formarà part del proper Parlament, tal com ja va anunciar en campanya que faria en cas de no poder ser reelegit al càrrec. Aragonès va dir que només es plantejaria ser diputat i cap de l'oposició en cas d'un govern format per PSC i Junts+.

Els de Salvador Illa i Carles Puigdemont sumarien 77 escons, per tant, més dels 68 necessaris per a la majoria absoluta. Aragonès no contempla ara, però, aquest escenari. O almenys ha descartat participar en el joc parlamentari.

En una compareixença breu, on ha acceptat algunes preguntes de la premsa, Aragonès ha anunciat que abandona la "primera línia política" per iniciar una "nova etapa". El candidat d'ERC al 12-M ha afegit que centrarà els seus esforços a "facilitar la transició "tant al capdavant del Govern, fins a l'elecció d'un nou president, com al càrrec de coordinador nacional d'ERC.

Aragonès ha insistit que Esquerra anirà a l'oposició i que no entrarà a formar part de cap Govern. No ha aclarit, però, quin paper tindrà el partit en una hipotètica investidura, sigui d'Illa o de Puigdemont -els dos candidats ja han dit que volen aspirar-hi. Aragonès ha dit, d'una banda, que ERC serà "element de desbloqueig". I, de l'altra, que "no facilitaran" una investidura del PSC, "ni participaran en operacions" que necessitin l'acord de socialistes i Junts.

L'opció, doncs, que ERC investeixi algun candidat a la investidura i passi a l'oposició sense entrar al Govern no ha quedat resolta, de moment. És, per exemple, el que ha fet la CUP sempre que ha facilitat la investidura d'un president independentista.

Aragonès ha reiterat que correspon a Junts i PSC "gestionar l'escenari" polític després del 12-M, ja que han obtingut uns "molt bons resultats". "Els correspon a ells, nosaltres ja hem decidit assumir que anirem a l'oposició", ha asseverat.

L'encara president de la Generalitat ha argumentat el seu pas al costat per "responsabilitat", i ha subratllat que intenta estar així "a l'altura" dels 93 anys d'història del seu partit. També ha reivindicat la seva militància a ERC, i que haver estat cap del Govern ha sigut el màxim honor per a ell.

Debat intern a ERC

"Ara tocarà enfortir el projecte, i es prendran les decisions col·lectivament per part del partit. Estic convençut que mirarem endavant i que el projecte continuarà", ha remarcat Aragonès. ERC obrirà les properes setmanes el debat sobre el futur de l'organització, inclosa la direcció que comanden Oriol Junqueras i Marta Rovira. La possibilitat d'un congrés els propers mesos pren cada vegada més força. El candidat al 12-M no ha volgut valorar aquest escenari.

Aragonès ha comparegut sol a l'escenari de la sala de premsa de Calàbria. Al darrere de la sala, però, hi havia Junqueras, a més de la portaveu i adjunta a la secretaria general, Marta Vilalta; la portaveu a Madrid, Teresa Jordà; la cap de llista a les europees, Diana Riba; el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové; la portaveu del partit, Raquel Sans; entre d'altres dirigents d'ERC.

Tots han arrencat a aplaudir Aragonès quan ha acabat la seva intervenció davant la premsa, amb un llarg aplaudiment, visiblement emocionats.