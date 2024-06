De la bogeria a la crueltat: la Unió cau a casa i s'acomiada de l'ascens

La Unió ha dit adéu a l’ascens després d’una tarda de bogeria a Vilatenim. L’equip ha caigut per 3 a 4 contra l’Atlètic Lleida en una eliminatòria que, durant uns minuts, ha tingut a la punta dels dits. El Figueres ha disputat una primera part molt fluixa i ha sabut capgirar el partit a la segona meitat, empès per un Municipal de Vilatenim que ha embogit al mateix ritme que ho feia el partit, però no ha estat suficient. L’Atlètic Lleida ha matat l’eliminatòria amb dos gols a les acaballes que han posat punt final, amb crueltat, al camí de la Unió per tornar a Tercera.

Primera part de jerarquia visitant

La primera part ha estat dominada per complet per un Atlètic Lleida ple de confiança que, sabedor del seu avantatge inicial, ha jugat amb calma, s’ha fet amb la pilota i s’ha acostat a la porteria de Quinti quan ha pogut. S’olorava el gol visitant i ha acabat arribant: l’ha fet el punta Keonwoo (36') després d’una bona jugada col·lectiva.

Així s’ha arribat a la mitja part. Roger Vidal ha buscat la sacsejada amb un triple canvi de cara als següents 45 minuts. La sortida dels vestidors, però, no ha pogut ser més negativa: una centrada de Samba s’ha enverinat, ha acabat en gol (48') i ha posat els visitants amb quatre gols d’avantatge a l'eliminatòria. Un resultat que hauria pogut matar del tot les aspiracions unionistes. Però no ha estat així.

Segona part d'èxtasi

La Unió ha trobat el gol quan més lluny semblava que era de fer-lo. L’ha firmat Khalid (60'), que ha estat suplent per sorpresa, en una rematada de cap que ha creuat la línia de gol per escassos centímetres. Amb el gol han renascut les esperances figuerenques i s’han encetat vint minuts d’èxtasi. El Figueres ha apretat de valent i ha marcat dos gols més gràcies a Ousman (71'), afusellant la porteria després d'un rebot, i Khalid, amb el seu doblet (78'). Amb Vilatenim completament bolcat, la Unió ha tingut una ocasió claríssima més, a peus de Pep Vergara, que hauria empatat l'eliminatòria. Aquest cop la moneda ha donat creu i el porter lleidatà ha salvat els mobles.

I, quan més a prop estaven els altempordanesos de l'empat, ha arribat la jugada que ha matat la final. En una pilota llarga que ha prolongat el punta de l'Atlètic, Pol Blay ha hagut d'agafar de la samarreta a l'extrem rival, que quedava sol davant la porteria. L'àrbitre l'ha expulsat i, en la falta directa pertinent, Joel Chiné ha firmat l'empat (82') i ha canviat per complet la tendència del partit. En els últims minuts l'Atlètic fins i tot ha pogut marcar el gol que li ha donat la victòria en el partit, en una contra finalitzada per Motes (90+3').

Un Vilatenim més ple que mai ha plorat amb la plantilla com el somni de l'ascens s'ha esfumat de la manera més cruel possible. La Unió ha tret forces d'on semblava que no n'hi havia i ha tocat la remuntada, però finalment s'haurà de quedar un any més a Lliga Elit.

"Com en tota la temporada, s'ha vist que aquest equip té una força interior molt gran" Roger Vidal — Entrenador de la Unió

La valoració de l'entrenador

Roger Vidal, entrenador unionista, ha aplaudit l'esforç dels seus jugadors en el partit d'avui. "Com en tota la temporada, s'ha vist que aquest equip té una força interior molt gran". El garrotxí s'ha lamentat de la desgraciada jugada de l'expulsió de Pol Blay: "En aquest moment tot s'ha desdibuixat. Ho hem tingut molt a prop, feia un any que lluitàvem per aquest objectiu." No s'ha oblidat, però, de deixar un missatge positiu pels seus homes: "Estic segur que aquest aprenentatge els servirà per a més endavant."