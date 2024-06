Una platja de l'Empordà rep "bandera negra" per mala gestió

L'ONG Ecologistes en Acció ha alertat a Girona de la turistificació que pateix la Costa Brava i que provoca un “abús de l’espai de bany i natural” per part d’estiuejants. Ecologistes en Acció ha advertit que l’elevada concentració d’embarcacions privades a les cales erosiona l’entorn natural i malmet la biodiversitat marina. A més, ha assegurat que aquests vaixells generen situacions de risc per la manca de control de les activitats que desenvolupen. Per això, l’ONG ha demanat a l’administració que faci complir la normativa vigent i ha plantejat, per exemple, una exigència major per poder conduir determinats tipus d’embarcacions. A més, ha reclamat el pla rector d’ús i gestió del Cap de Creus.

A la demarcació de Girona s’ha concedit una bandera negra, en aquest cas per mala gestió, a la platja de La Farella. Ecologistes en Acció ha criticat que l’Ajuntament de Llançà hagi tramitat l’aprovació inicial d'un PMU per aixecar 62 habitatges a la “darrera pineda a tocar del mar” que hi ha a la població i que té un “valor paisatgístic i mediambiental incalculable”.