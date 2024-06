L’històric porxo de la plaça del Fort de Capmany llueix després de la seva restauració

L’Ajuntament de Capmany continua treballant per a revalorar el seu nucli històric d’origen medieval. La darrera actuació ha afectat de ple un dels seus espais més emblemàtics, el porxo d’accés a la plaça del Fort, un element arquitectònic que dona relleu a l’antic recinte fortificat on hi ha l’església romànica de Santa Àgata, l’antic casal de la baronia, que actualment acull els serveis de l’ajuntament, i diverses cases nobles que encara conserven l’estructura de segles reculats.

La restauració del porxo s’ha dut a terme amb la complicitat dels propietaris de l’immoble adjacent i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El resultat final de l’actuació no ha afectat en res a la configuració d’aquest espai que comunica la plaça amb el carrer Major i el carrer de la Torre. «Des d’un primer moment, vam tenir clar que havíem de ser molt respectuosos amb aquest element arquitectònic, perquè el conjunt de la plaça té la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)», assenyala l’alcalde Joan Fuentes.

L’obra ha tingut un cost de 22.651 euros, una part dels quals, 17.214 euros, han estat aportats per la Generalitat de Catalunya

La intervenció ha estat supervisada en tot moment pel Departament de Cultura i ha comptat amb la participació de l’arqueòloga Anna Maria Puig per a garantir que l’execució dels treballs no afectessin la composició d’aquest espai, construït amb pedres granítiques de l’Albera i amb volta catalana feta amb rajols artesans.

«L’actuació va disposar d’un estudi previ sobre la composició dels morters que havien permès aixecar les parets en el seu moment, d’aquesta manera l’empresa que ha executat els treballs ha actuat seguint un full de ruta estricte per evitar malmetre l’espai», afegeix Fuentes.

Amb finançament públic

L’obra ha tingut un cost de 22.651 euros, una part dels quals, 17.214 euros, han estat aportats per la Generalitat de Catalunya. Des de l’Ajuntament, mostren el seu agraïment «tant al Departament de Cultura, com a la propietat de l’immoble annex, per la seva predisposició a col·laborar en la restauració d’aquest porxo, que és tot un símbol del nostre poble».

Un cop acabats els treballs de rehabilitació, la cirereta del projecte ha estat la instal·lació d’un nou sistema d’il·luminació, de baix consum, que a la nit permet veure l’esplendor de la porxada des de dins de la plaça i des del carrer Major.

L’espai restaurat i il·luminat de nit. / Ajuntament de Capmany

L’obra acabada s’afegeix a l’extens catàleg urbà de carrers i places que l’Ajuntament ha dignificat aquests darrers anys, un fet que s’ha complementat amb nombroses actuacions particulars. Durant la reforma del carrer Major, l’Ajuntament també va aconseguir que l’empresa executora de les obres es fes càrrec de restaurar un altre porxo emblemàtic del poble, el de cal Ferrer, destinat als vianants.

Tot plegat ha convertit Capmany en un poble endreçat que cada cop rep més visitants i en el qual hi ha una presència notable d’allotjaments de turisme rural i de rutes dels diferents àmbits de senderisme, ciclisme i patrimoni natural i megalític.

Les actuacions municipals han situat el poble com a referent a l'Albera

La rehabilitació de la capella de Sant Sebastià, la restauració de Santa Àgata i les actuacions fetes a la societat La Fraternal i el sindicat El Parral, el més antic de la comarca, han situat el poble a la punta de llança de l’Albera com a un dels seus municipis de referència. L’any passat va tancar el padró amb 665 habitants, mantenint el lideratge industrial com a municipi amb més cellers inscrits en el Consell Regulador de la DO Empordà, una realitat que ha servit per a impulsar l’espai museístic Vi-Vent.

El recinte fortificat de Capmany encara conserva tres de les seves torres de defensa, dues d’elles amb l’altura completa, i part de l’antiga muralla. La restauració del porxo «és un exemple de l’estima que tenim pel nostre passat i l’esforç que farem sempre per preservar-lo», rubrica l’alcalde.