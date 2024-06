Rull avisa que detenir Puigdemont implicaria "prevaricar": "Els jutges han d'interpretar les lleis, no reescriure-les"

El president del Parlament, Josep Rull, ha avisat que una hipotètica detenció del líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, si torna de l'exili implicarà "prevaricar". "Seria extraordinàriament greu", ha alertat en una entrevista a 'La Vanguardia', on ha subratllat que la feina dels jutges ha de ser "interpretar les lleis, no reescriure-les". Segons Rull, arran de l'aprovació de l'amnistia cap dels exiliats pot ser detingut i no se'ls hauria de poder aplicar presó preventiva. El nou president del Parlament, escollit el dilluns, té previst visitar la setmana vinent els polítics independentistes a l'exili. "Són visites amb una forta càrrega simbòlica i operativa", ha explicat.

Dijous anirà a Waterloo a veure Puigdemont i Toni Comín i divendres visitarà a Suïssa el diputat d'ERC Ruben Wagensberg i, "si és possible", la secretària general d'ERC, Marta Rovira. El diumenge anirà a Prats de Molló per trobar-se amb el diputat de Junts Lluís Puig.

Sobre Puigdemont, Rull s'ha mostrat confiat que "tornarà" i ha subratllat que la seva paraula "és d'una solidesa extraordinària i amb molt sentit de transcendència". "Ell ha dit que tornarà, i tornarà", ha insistit. Rull ha remarcat que el seu lideratge és "potentíssim" i el considera "un actiu excepcional i extraordinari" per a Junts. En aquesta línia, ha assegurat que no es pot "prescindir" d'ell perquè implicaria "descapitalitzar Junts i el moviment independentista".

Objectius del Parlament

Rull s'ha fixat com a objectiu aconseguir reformar el reglament del Parlament perquè, entre altres qüestions, es resolgui el vot telemàtic. Segons ha apuntat, si ja és possible al Congrés dels Diputats "no té cap tipus de sentit" que a Catalunya no es pugui. El president del Parlament creu que ara "és un moment excel·lent" per desbloquejar la situació.

Per fer la reforma ha assegurat que exploraran "a fons" totes les possibilitats, ja sigui amb una reforma a través de la comissió específica del reglament o amb una modificació exprés. De fet, té previst tractar aquesta qüestió durant la ronda de contactes amb els grups parlamentaris per a la investidura, que començarà el dimarts.

Rull també es proposa que el Parlament aprovi un pla d'acció climàtica per descarbonitzar l'activitat parlamentària. "És un objectiu molt ambiciós i tardarem molt, però s'ha de començar a caminar perquè sigui un Parlament zero emissions", ha dit. El president de la cambra també vol afrontar l'emergència lingüística i aconseguir que el Parlament sigui "molt obert" i "els 135 diputats trepitgin territori".