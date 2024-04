«Després de sis anys i mig defensant la presidència a l’exili, no puc defugir d’aquesta oportunitat. He decidit presentar-me a les eleccions al Parlament de Catalunya». Amb frases com aquesta, pronunciada en la seva conferència a l’Ajuntament d’Elna, Carles Puigdemont confirmava que vol tenir un paper a les eleccions del pròxim 12 de maig. Les expectatives electorals de Junts eren unes amb Rull/Turull/Nogueras/Giró de candidat; i són unes altres, notablement diferents, amb el polític d’Amer com a cap de cartell.Puigdemont manté el seu «ganxo electoral» en una part de l’independentisme i, com ha passat en altres líders polítics de diferents colors i èpoques, ho fa sense ni haver de presentar un full de serveis exitós ni aclarir gaire, per no dir gens, el que faria en cas de governar. A Elna, Puigdemont va tornar a parlar de «la celebració d’un referèndum d’autodeterminació» i va insistir en la necessitat «d’acabar la feina». Avui, però, dues setmanes més tard d’aquella conferència, Puigdemont encara no ha dit què pensa i què proposa sobre accés a l’habitatge, transició ecològica i energies renovables, sequera, immigració, educació, estat del benestar, pagesia...

"Què pensa Puigdemont sobre el parc eòlic marí de Roses? I de la limitació de pisos turístics? O com veu el topall dels preus dels lloguers? I sobre les demandes de Revolta Pagesa? Té alguna proposta per millorar el sistema educatiu de Catalunya? En definitiva, què pensa Carles Puigdemont?"

Algú sap què pensa Carles Puigdemont sobre el projecte del Hard Rock? O sobre els Jocs Olímpics d’hivern? Pensa com Joan Canadell, i els sectors més lliberals de Junts, o té posicions més conciliadores amb els moviments ecologistes i les associacions de defensa del territori?

I sobre immigració i el creixement demogràfic de la Catalunya dels més de vuit milions, què en pensa Carles Puigdemont? El seu punt de vista és més proper a l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, i el seu discurs de «no tinc cap obligació d’ajudar als que venen aquí a viure del cuento». O al de la també membre destacada de Junts Aurora Madaula que parla de «racisme, xenofòbia, discurs d’odi i aporofòbia» per referir-se a l’alcaldessa de Ripoll.

