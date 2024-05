Els votants de Jordi Masquef es reparteixen en les eleccions catalanes

Jordi Masquef. / Josep Ribas

En les eleccions catalanes, Figueres continua sent una plaça convergent. Un feu de Junts, si ho prefereixen dir així. Tot i guanyar en el conjunt del país, el PSC no va aconseguir repetir l’èxit de les eleccions estatals del juliol passat, quan va ser la força més votada a la ciutat, i diumenge es va quedar a 331 vots dels de Carles Puigdemont. 3.261 vots per a Junts+ i 2.930 per al PSC. Junts va guanyar, però no va «arrasar» com va passar en les municipals. Fa menys d’un any, Jordi Masquef va recuperar l’alcaldia per als nacionalistes, aquí sí que poden fer servir el terme «convergents», que a l’actual no li molesta gens, amb una majoria històrica absoluta de 13 regidors i 6.442 vots. Si el juliol parlàvem que, en les generals, el 67% dels votants masquefistes havien «fet el salt» a Junts, aquest cop han estat la meitat: 49,4%.

Dels 6.442 figuerencs que van votar per Jordi Masquef en les eleccions municipals del 28 de maig del 2023, 3.181 no ho van fer per Junts aquest diumenge. On van anar a parar? Una mica a tot arreu. Començant, per exemple, per Aliança Catalana que en la seva primera cita electoral a l’Alt Empordà va esgarrapar 1.270 vots a Figueres i 5.022 al conjunt de la comarca. La candidatura de Sílvia Orriols també va es va alimentar de la patacada d’ERC, al conjunt de Catalunya i manera més crua a la ciutat de Figueres on no va arribar al 10% dels vots. Però els bons resultats de PSC (2.930 vots), 1.501 (VOX), Aliança Catalana (1.270) i PP (1.258) no s’expliquen sense entendre que, a Figueres, Junts és un partit amb Masquef i un altre quan ell ni apareix de cap de cartell, ni té cap presència rellevant a la campanya electoral. El que sí que hi ha, amb Masquef o sense, és el marcat gir cap a polítiques més conservadores que ha experimentat Figueres després dels quatre anys de quadripartit a l’Ajuntament. Diumenge, ERC va perdre 1.168 vots respecte a les anteriors eleccions catalanes del 2021, la Cup 279 i els Comuns 131.