Els millors plans per aquest cap de setmana a l'Alt Empordà

Ja és aquí el cap de setmana! Per això, us proposem tres plans que no et pots perdre a l'Alt Empordà.

El millor xuixo del món s'escull a l'Escala

Diumenge 10 de març, al matí

Alfolí de la Sal / Plaça de la Sardana

Pastisseries, forns i restaurants es trobaran aquest diumenge 10 de març a l'Escala per disputar-se un títol singular: el de Millor Xuixo del Món. I és que la vila marinera és la seu de la final de la quarta edició del Concurs Mundial del Xuixo 2024, impulsat pel gastrònom Salvador Garcia-Arbós.

Mollet de Peralada celebra la Fira de la Transhumància

Diumenge 10 de març, tot el dia

Diversos espais

L’excel·lent acollida que va tenir la primera edició de la Fira de la Transhumància, tant entre el públic com entre els veïns convertits en voluntaris, ha empès a l’associació Amics de Mollet de Peralada a donar-li continuïtat. Així, aquest diumenge i al llarg de tot el dia, el poble s’omplirà d’activitats que giraran entorn la temàtica. Tot i mantenir-se l’estructura de l’any passat, repetint tallers i demostracions com ara esquilar a màquina i amb tisora, que va aixecar molta expectació, s’inclouran algunes novetats com la substitució d’anar a pasturar amb el pastor amb passar-hi una estona al corral, ubicat dins el celler la Vinyeta, per veure de prop els xais petits i com les mares donen de mamar.

Vila-sacra celebra dues dècades de la Fira de la Ceba i el Calçot

Diumenge 10 de març, tot el dia

Diversos espais

Fa vint anys, l’Ajuntament de Vila-sacra va decidir impulsar una fira que va resultar ser un revulsiu que va apropar molta més gent al poble. Es va fer donant valor a dos productes locals molt apreciats: la ceba i el calçot. Dues dècades més tard la fira es manté, ja que «continua servint per donar un punt de qualitat a la vida del poble». Així, aquest diumenge, el centre del poble s’omplirà d’activitats molt populars com passejades guiades, jocs per la mainada, tallers i exposicions. No faltaran, evidentment, la degustació de calçots que es farà a la plaça de l’Església a càrrec de dues associacions, i on també els visitants podran adquirir ceba -no planter- i calçot local sense coure.