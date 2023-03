Després d’un diumenge molt intens, els organitzadors de la primera Fira de la Transhumància de Mollet de Peralada en fan una valoració altament positiva. Centenars de persones van aprofitar el bon dia per atansar-se fins al poble i viure in situ algunes de les propostes, ja fossin els tallers per esquilar ovelles, aprendre a fer formatge o cardar la llana, que van entusiasmar a petits i grans. «Els carrers van ser una gran festa i totes les activitats es van omplir», comenta Dolors López, presidenta de la Comissió de Festes, ens organitzador.

A banda de la part lúdica, de la qual cal destacar la presència de quasi dues-centes persones de colles geganteres i grallers i la venda de més de mig miler de tiquets d’arròs, la fira va incloure una part tècnica amb la participació de Rosa Maria Moret, filla de pastor i experta en transhumància, que va generar molta expectació.