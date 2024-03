Fa vint anys, l’Ajuntament de Vila-sacra va decidir impulsar una fira que va resultar ser un revulsiu que va apropar molta més gent al poble. També va estrènyer els vincles entre veïns. Es va fer donant valor a dos productes locals molt apreciats: la ceba i el calçot. Dues dècades més tard, malgrat que «les coses han canviat molt» –alguns dels productors han desaparegut–, la fira es manté ja que «continua servint per donar un punt de qualitat a la vida del poble», com reconeix l’alcaldessa Maria Corbairan. Així, aquest diumenge, el centre del poble s’omplirà d’activitats molt populars com passejades guiades, jocs per la mainada, tallers i exposicions. No faltaran, evidentment, la degustació de calçots que es farà a la plaça de l’Església a càrrec de dues associacions, i on també els visitants podran adquirir ceba -no planter- i calçot local sense coure.

La fira obrirà lesF portes a partir de les deu del matí fins ben entrada la tarda. Enguany, es preveu la presència d’una cinquantena de parades d’artesania i alimentació que es distribuiran i amenitzaran tot al llarg del carrer Castelló. Tot i haver perdut el concurs de menjar calçots i la calçotada popular, que era multitudinària i que ja van caure després de la covid, la degustació es mantindrà a la plaça de l’Església on s’instal·laran taules i cadires per fer més agradable l’àpat a l’aire lliure. Maria Corbairan afegeix, a més, que aquesta ubicació els permetrà mostrar els treballs de remodelació, que estan quasi concloses, duts a terme entorn de l’Ajuntament.

L’alcaldessa explica que quan s’elabora el programa «s’intenta que hi hagi activitats per a tothom, adreçades a totes les edats i expectatives». Així, durant tot el matí, de 10 a 14 hores, hi haurà passejades amb poni davant les antigues escoles. També es recupera la passejada guiada per conèixer l’entorn natural del poble de la mà del naturista Joan Ventura que fa dos anys va tenir molt bona acollida. Per participar-hi cal apuntar-se prèviament. També han introduït un taller de manualitats i pintacares al pati de les escoles i al parc del rentador es podrà gaudir amb jocs tradicionals per als infants.

Actuació de Grallers i Tabalers

L’alcaldessa destaca que, per primer cop a la fira, hi haurà una actuació del grup de música tradicional local, els Grallers i Tabalers de Vila-sacra, que faran una cercavila per la fira, des de les 11 a les 14 hores. També hi haurà més presència del talent local com ara una exposició de motors de vapor viu que crea el veí Rafel Ayensa, i que es podran veure a la biblioteca, on també es projectarà un vídeo sobre el procés de construcció. A les antigues escoles també s’exhibiran els treballs de l’alumnat del taller de pintura de Laia Pol i la segona part de l’exposició de fotografia Pensem estar somiant d’Enric Boldó.

La llar d’avis també serà un altre dels escenaris de les activitats de la fira, ja que l’Associació de Dones de Vila-sacra impulsa el tradicional concurs de plantes i flors. El lliurament dels premis s’ha previst fer a les 11.30 hores. També hi haurà un altre concurs, el de fotografia. Una altra de les exposicions que generen molt interès és la de cotxes amb personalitat que s’instal·laran al carrer principal del poble.

D’altra banda, per suplir l’eliminació del concurs de menjar calçots, que generava molta expectació i competitivitat entre els participants, l’Ajuntament ha apostat per programar sardanes a càrrec de la cobla castellonina Els Rossinyolets, a partir de les 17 hores al centre cívic. Val a dir que per fer més amena d’audició, els assistents podran fer un tast de coques i pastissos. Hi haurà també servei de bar.