L’excel·lent acollida que va tenir la primera edició de la Fira de la Transhumància, tant entre el públic com entre els veïns convertits en voluntaris, ha empès a l’associació Amics de Mollet de Peralada a donar-li continuïtat. Així, aquest diumenge i al llarg de tot el dia, el poble s’omplirà d’activitats que giraran entorn la temàtica. Tot i mantenir-se l’estructura de l’any passat, repetint tallers i demostracions com ara esquilar a màquina i amb tisora, que va aixecar molta expectació, s’inclouran algunes novetats com la substitució d’anar a pasturar amb el pastor amb passar-hi una estona al corral, ubicat dins el celler la Vinyeta, per veure de prop els xais petits i com les mares donen de mamar.

Pere Riera, president de l’associació organitzadora, explica que són conscients que la presència d’animals fa molt popular la fira. És per això que hi haurà una mostra de bestiar oví i, a dos quarts d’onze del matí, tindrà lloc a l’aparcament de Ca la Maria, en un recinte tancat, una demostració de gossos d’atura a càrrec del pastor Víctor Rojas. «No serà una exhibició ni una competició, té una mirada més pedagògica», explica. Així els presentarà i els farà rodar mitja dotzena d’ovelles perquè «es vegi com es treballa amb aquests gossos i quina és la seva funció i importància».

La fira, a més, inclou un bon apartat de propostes per al públic familiar, a la plaça de l’Església. Al matí, s’ha previst un teatre de putxinel·lis de la Mula Baba de Girona, un conte contes a partir d’El fantasma del llumí d’Anabel Gardell i l’inici d’una cercavila amb onze colles geganteres i grallers d’arreu de les comarques gironines que es clourà a les pistes del centre cívic on es farà un ball de presentació.

La trobada inclourà exposicions, atraccions i música en viu per amenitzar als visitants. Si a dos quarts de dues Paumorquestra actua a El Clos oferint un concert vermut, just abans de l’arrossada popular, a les cinc de la tarda, ja per anar tancant la fira, ho farà el grup de música tradicional Corrandes són Corrandes, a la plaça U d’Octubre.