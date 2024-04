«Falten mans per tirar endavant causes socials»

Gabriela Martín és una ballarina professional que fa 22 anys que ensenya a ballar a Roses amb la seva escola de dansa. Durant tots aquests anys, sempre ha sentit la necessitat de col·laborar amb les entitats socials de la vila «tant a escala individual, com a ballarina a través de l’escola, i he comprovat que falten mans, és a dir, que es necessita suport per continuar-ho fent» explica la ballarina i gerent d’una escola de dansa al municipi. Va parlar amb dues companyes de l’escola, la professora de Pilates, la Isabel López, i a una alumna, la Isabel González, i juntes han creat el Club Social de Dones Agermanades, que aviat farà el pas de convertir-se en associació.

El fet que s’anomeni Club Social de Dones Agermanades «és perquè nosaltres ens sentim com germanes que tenim la mateixa sensibilitat, els mateixos propòsits i les mateixes ganes de col·laborar i ajudar les entitats socials de Roses. Per una persona sola és més complicat fer coses, elles, a part d’ajudar-me, proposen iniciatives, també». La primera activitat solidària es va fer fa pocs dies i va consistir en un sopar solidari a favor de l’Associació Tramuntanets de Roses. La idea és fer una acció mensual, sempre que sigui possible. Martín explica que des que va arribar a Roses, la seva trajectòria personal s’ha vinculat a Tramuntanets, sensibilitzada per un cas familiar que l’afecta molt de prop: «Tinc un nebot amb diversitat funcional i em toca de prop la situació que viuen tant els nens i nenes com els seus pares i mares, i familiars».

Primer sopar solidari

El sopar es va celebrar el passat 5 d’abril, en un restaurant de Roses, amb la participació d’una setantena de persones i en què Martín va aprofitar per explicar als assistents els seus objectius com a futura associació: «Vam aconseguir recaptar 626 euros que vam entregar aquella mateixa nit, en mà, a l’associació, ja que té moltes necessitats per atendre els infants, als quals els cal una atenció personalitzada i individualitzada» explica la professora de ball. La seva intenció és organitzar dos sopars solidaris a l’any, un a la primavera i l’altre al mes d’octubre, i altres activitats que no requereixin fer aportacions econòmiques, «sinó que la gent col·labori en la mesura del que vulgui i pugui».

«Roses és un poble molt solidari i nosaltres, com a escola, sempre col·laborem, d’una manera o una altra, amb totes les associacions del poble des que vaig arribar-hi». No és la primera vegada que l’escola de Dansa Gabriela Martín de Roses ha unit talent i solidaritat. Fa un parell d’anys va realitzar un calendari benèfic que es va posar a la venda per donar suport a la Fundació Roses contra el càncer i als malalts i familiars als quals ajuda. «La iniciativa va sorgir perquè molts dels meus alumnes, professors, i jo mateixa, tenim un o diversos casos de familiars amb càncer i ens toca molt de prop» remarca. La iniciativa no va donar els fruits esperats i «vaig perdre diners, perquè no es van vendre els calendaris que jo esperava. Ho vaig sentir com a un fracàs».

Tot i això, la seva voluntat per continuar donant suport a les causes socials del poble no ha fet més que créixer i ara ha volgut fer un pas més endavant per a la solidaritat del seu poble. De l’Escola de Dansa Gabriela Martín, que gestiona la ballarina, la impulsora del Club Social de Dones Agermanades vol dur a terme esdeveniments que no tinguin a veure amb la recaptació de diners, ja que, per exemple, té previst altres accions amb els nens i nenes de Tramuntanets i contribuir al fet que puguin gaudir de les mateixes activitats que altres nens: «Si ells no poden assistir al festival que faig al teatre, nosaltres ballarem per a ells i farem una mica d’espectacle». Entre els seus propòsits per als mesos vinents, també hi ha el d’oferir una gala per als usuaris i residents de la Residència Pi i Sunyer de Roses, i alguna activitat a benefici de l’associació de la comarca, explica la professora de ball.

L’escola Gabriela Martín va néixer el desembre del 2002 a la localitat de Roses i ha crescut gràcies a la motivació, l’actitud, l’esforç, la vocació i la disciplina cap a la dansa. «Oferim una gran varietat d’estils de ball (flamenc, dansa estilitzada, dansa clàssica, hip-hop, zumba, salsa, dansa oriental, balls de saló, sevillanes, rumbes, entre altres) i diverses disciplines com Pilates terapèutic».