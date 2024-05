Portbou torna a ser patró de la Càtedra Walter Benjamin de la UdG després d'un acord entre les dues parts

La Universitat de Girona (UdG) i l'Ajuntament de Portbou han signat un conveni de quatre anys, en el que el consistori passa a ser, de nou, patró de la Càtedra Walter Benjamin. La durada de l'acord és de quatre anys, prorrogables quatre més. La signatura farà que l'Ajuntament de Portbou es compromet a finançar part de les despeses de la càtedra, que té l'objectiu de proporcionar un espai pel treball acadèmic i cultural en la memòria tant de la figura de Walter Benjamin com de les condicions històriques de les dictadures, de l'exili i de la guerra en els quals es despleguen la vida i obra de Benjamin.

De fet, l’Ajuntament de Portbou ja havia estat anteriorment patró de la Càtedra Walter Benjamin i d'aquesta manera torna a col·laborar pel manteniment de la memòria històrica i democràtica. Precisament, l'autor alemany té un memorial a la localitat altempordanesa i que és un dels reclams turístics de la localitat. L’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, ha destacat la rellevància de tornar a ser patrons de la càtedra i ha reconegut que els fa “especial il·lusió". "Tornem amb un compromís amb la memòria democràtica reformat amb la creació de la regidoria de Memòria Democràtica i, d’altra banda, amb l'adhesió a la càtedra, refermant el compromís de Portbou amb la memòria democràtica i amb la justícia", ha assenyalat el batlle.

Per la seva banda, el rector de la UdG, Quim Salvi, ha recordat que representa la universitat “de tots els pobles de la vegueria i no només de Girona”. "Amb aquest conveni, es dona resposta a la necessitat que té una un ajuntament per divulgar tot el que va passar durant tota una etapa de la història".