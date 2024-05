La Casa Natal de Dalí i el Club de Vela La Ballena Alegre, guardonats als Premis CEET Alimara Barcelona 2024

Representació altempordanesa als XXXIX Premis CEET Alimara Barcelona, uns guardons que reconeixen projectes que durant l’últim any han aportat una visió innovadora en l’àmbit de les experiències, la digitalització, la sostenibilitat i la recerca aplicada als sectors turístic, hoteler i gastronòmic.

D'una banda, la Casa Natal de Salvador Dalí de Figueres ha estat una de les guardonades en la categoria Through experiences, en reconeixement als productes, serveis o accions de màrqueting i comunicació d’organitzacions que, apel·lant la sensibilitat, generen una experiència inspiradora, emocional i motivacional en el seu públic o usuari. Han recollit el premi en nom de l’Ajuntament de Figueres, Mariona Seguranyes, regidora de cultura, turisme i patrimoni, i Eduard Bech, director de la Casa Natal Salvador Dalí-Museu de l’Empordà. Tots dos han agraït públicament aquest reconeixement, que arriba quan encara no fa 8 mesos de la inauguració de la Casa Natal, el passat 20 d’octubre. Han estat guardonats en la mateixa categoria la Diputació de Barcelona, pel seu projecte 'Trens Turístics. Barcelona és molt més'; i Puy du Fou España, pel seu projecte 'Puy du Fou, un parque único en el mundo, a Toledo'.

D'altra banda, el Club de Vela La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador ha estat premiat en la categoria Through Sustainability pel seu projecte 'Una experiència sostenible, els esdeveniments esportius com a eina de sensibilització mediambiental'. Aquesta categoria premia les propostes de compromís de les organitzacions amb la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa. També han rebut el guardó l'Ajuntament de Santa Susana, pel seu projecte 'Càlcul i verificació (AENOR) de la petjada de carboni del sector turístic de Santa Susanna'; i Catalonia Hotels and Resorts, pel seu projecte 'Juntos llegamos más lejos'.

Altres guardons

En la categoria Through Digitalization, que premia iniciatives destacades per l’aplicació de tecnologies relacionades en l’àmbit digital, han rebut el guardó: Hotelverse, pel seu projecte 'Gemelos Digitales'; Casa Batlló & Sofia Crespo, pel seu projecte 'Video Mapping Structures of Being'; i Telefónica, pel seu projecte 'Imaginémonos sin límites con Lang Lang. Un projecte conjunt amb Ericsson i Musion'.

Finalment, en la categoria Through Research els premiats han estat EscapadaRural, pel seu projecte 'Observatori de Turisme Rural'; Dr. Catheryn Khoo, Torrens University Australia, per 'Empowering Rural Women Tourism Entrepeneurs in Latin America with Digital Competencies'; i The Erasmus Knowledge Centre for Film, Heritage and Tourism (FIHETO). En aquest cas es valorava la recerca aplicada que ajuda a donar resposta als reptes que afronta el sector.

Creats l’any 1984, els Premis CETT Alimara Barcelona estan convocats pel CEET- Centre universitari de referència de turisme, hoteleria i gastronomia adscrit a la Universitat de Barcelona-, juntament amb el Saló del Turisme B-Travel. Hi col·laboren també l'Organització Mundial de Turisme i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.