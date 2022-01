L’Escola de Dansa Gabriela Martín de Roses ha unit talent i solidaritat en un calendari benèfic que s’ha posat a la venda per donar suport a la Fundació Roses contra el càncer i els malalts i familiars als quals ajuda. «La iniciativa va sorgir perquè molts dels meus alumnes, professors i jo mateixa, tenim un o diversos casos de familiars amb càncer i ens toca molt de prop» explica Martín. « Ja és sabut que Roses és un poble molt solidari. Nosaltres, com a escola, sempre col·laborem, d’una manera o una altra, amb totes les associacions. Enguany, veient com estan les coses a causa de la Covid, ja que no s’han fet festivals benèfics, he optat per arrencar aquesta iniciativa, esperant que sigui per molts anys més».

Des de l’escola, volen fer un agraïment especial a Improcat Roses, que ha col·laborat amb el projecte i a diversos establiments de Roses que ajuden a la venda (Improcat Roses, Carnisseria Planas, Drogueria Ferdy, Multiòpticas Roses, Llibreria MasBlanc, Modas Intim, Farmàcia González, Autoescola Berta i la mateixa escola de dansa Gabriela Martín). El donatiu per adquirir un d’aquests calendaris és de sis euros. De moment se n’han editat un centenar. L’escola Gabriela Martín va néixer el desembre del 2002 i ha crescut gràcies a la motivació, l’actitud, l’esforç, la vocació i la disciplina cap a la dansa. «Oferim una gran varietat d’estils de ball (flamenc, dansa estilitzada, dansa clàssica, hip-hop, zumba, salsa, dansa oriental, balls de saló, sevillanes, rumbes, entre altres) i altres disciplines com Pilates terapèutic» explica Martín.