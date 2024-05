Cabanes reviu la Sembra de Pinyons per Sant Isidre

Les dates, se celebra en plena primavera, i la representació de la Sembra de Pinyons ha anat convertint Sant Isidre, «la festa petita», en una data tant o més assenyalada a Cabanes que la Festa Major del mes de gener. Aquest cap de setmana, del divendres 17 al diumenge 19 de maig, Cabanes viurà una festa de Sant Isidre amb un programa d’actes populars i actuacions musicals que farceixen la tradicional Sembra de Pinyons del diumenge a dos quarts d’una del migdia (plaça de l’Ajuntament).

El programa d’actes arrenca el divendres 17 de maig, amb el Tast de Ratafies a la Sala El Sindicat (21.30 h). La primera nit estarà dedicada als joves amb la Nit Jove amb el DJ Office a la Sala de Ball (23.30 h). L’endemà, dissabte 18 de maig, els inflables instal·lats al pati de l’escola faran les delícies dels més petits durant tot el dia, des de les 10 del matí. A les 6 de la tarda, el duo altempordanès Silver&Gold, format per la pontonenca Helena Colinas i la vilabertranenca Judith Carrasco, protagonitzarà un espectacle d’acrobàcies aèries a l’espai de la Sala de Ball. Un cop acabada l’actuació de Silver&Gold, es faran els «Tastets de Sant Isidre» i, per acabar la jornada, hi haurà la Nit Musical amb el DJ Xavi Buixó.

Finalment, el dia gran, el diumenge 19 de maig, Cabanes celebrarà els actes més tradicionals de Sant Isidre. A les 11 del matí, a l’església, se celebrarà l’ofici solemne amb acompanyament de la cobla. A dos quarts d’una del migdia, Cabanes reviurà la representació de la Sembra de Pinyons a càrrec de la Comissió de Sant Isidre. Tot seguit, hi haurà audició i ballada de sardanes a la mateixa plaça de l’Ajuntament. I, ja a la tarda, serà el torn del tradicional concert i ball amb la cobla orquestra Rosaleda.