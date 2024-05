L'ACA retira la multa a Palau-saverdera per l'excés de consum d'aigua del setembre passat

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha arxivat la proposta de sanció per l’elevat consum d’aigua que hi va haver a Palau-saverdera durant el mes de setembre de 2023, segons informa l'Ajuntament. L’arxivament ha estat possible perquè el 17 d’abril va entrar en vigor una nova normativa que estableix que les infraccions s’han de determinar en base al consum trimestral i no prenent com a referència el consum mensual.

L’Ajuntament vol remarcar als veïns que els consums d’aigua que tenen al poble continuen essent per sobre del màxim permès i que, encara que el càlcul ara es faci trimestralment, és possible que arribin noves sancions. "Tingueu en compte que el màxim permès en la situació d’emergència que ens trobem és de 200 litres per habitant equivalent al dia", remarca el consistori de Palau-saverdera.