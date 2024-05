Més de 350 alumnes omplen Roses de ritme amb la 14a Cantarella

Un total de 355 alumnes alumnes de les escoles i instituts de Roses, Palau-saverdera i Pau van omplir Roses de ritme amb la 14a Cantarella, celebrada aquest dijous 16 de maig. La temàtica de les cançons va girar entorn a l'addicció a les pantalles.

El repertori de cançons que els alumnes van interpretar incloïa 8 temes de diferents artistes i formacions: Avui que fas anys (Txarango), Pantalles (Xiula), Cançons d’amor (Catarres i la Fúmiga), La gent que estimo (Oques grasses), Marta Shanti (Aire), T'he trobat a faltar (Clima), És hora de tornar a casa (Els Pets) i Mirall de pau (David Melgar). Han participat un total de 355 alumnes de 6è de primària de les escoles rosinques Montserrat Vayreda, Vicens Vives, Els Grecs, Narcís Monturiol i Centre Escolar Empordà, de l’escola de Pau i de l’escola Martí Inglès de Palau-saverdera, així com estudiants de primer cicle d’ESO dels instituts Illa de Rodes i Cap Norfeu de Roses.

El projecte Cantarella consisteix en organitzar una cantada anual que pren com a referent les cantates organitzades per l’Auditori de Barcelona, la Trobada de Corals a Secundària, etc. D’aquesta manera, cada escola i institut participant prepara a l’aula el repertori de cançons i les posa en comú als assajos conjunts, procés que culmina amb l’espectacle final obert al públic. Es treballen així la cohesió social i el foment del català a partir de la música i es dona a conèixer als alumnes com és l’experiència de muntar un espectacle. Els nivells en els quals s’aplica aquest projecte són 6è de Primària i primer cicle d’ESO.

Els repertoris de cançons giren cada any entorn a un tema concret (la història de la música en català, una història inventada amb la qual els infants i joves es poden identificar,...) o d’una barreja de temes, sempre amb un rerefons educatiu i engrescador. L’espectacle final compta amb un grup reduït de músics que interpreten el suport harmònic de referència pels cantaires.