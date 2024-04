L'Escala visita el campió Olot per arribar viu contra el Prat i darrer tren del Peralada contra el cuer

La Tercera RFEF disputarà l'antepenúltima jornada aquest dimecres 1 de maig. L'Escala, sisè classificat, visita (17 h) el camp del campió, l'Olot, amb la il·lusió de mantenir opcions per entrar a la promoció d'ascens a Segona RFEF, mentre que el Peralada, que s'hi ha allunyat, té un dels darrers trens al camp del cuer, el Castelldefels (18 h).

Els nois que entrena Aday Benítez tenen el cap el partit de diumenge 5 de maig (12.30 h) a casa davant el cinquè, el Prat, amb qui està empatat a punts i el rival a batre per acabar d'agafar el cinquè i últim bitllet per promocionar. Abans, però, és conscient que per arribar vius contra els potablaves han d'obtenir un resultat positiu a terres garrotxines. L'Olot, sense res en joc i amb la ressaca de la celebració del títol, el dissabte passat, està per veure si jugarà amb els més habituals o no. L'Escala, que s'hi presentarà amb l'exolotí Jordi Xumetra, és previst que li faci el passadís d'honor.

El partit posarà de manifest els dos màxims golejadors de la categoria: Marc Mas, per part de l'Olot (18), i Eric Pimentel Pime, per part de l'Escala (16).

Torna Alan Baró

El Peralada d'Àlex Marsal s'ha allunyat a quatre punts del play-off i vol aprofitar la visita al camp del cuer, el Castelldefels, per intentar retallar distàncies en les dues jornades que restaran. Per aquest partit, el tècnic peraladenc recuperarà el central Alan Baró després de complir un duel de càstig.

Després del duel als Canyars, el Peralada rebrà, el diumenge 5 de maig (12.30 h), la visita del segon classificat, l'Hospitalet del terradenc i extècnic verd-i-blanc Joan Sánchez.