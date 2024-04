L'Escala té la promoció més a tocar que mai amb el Prat i el Peralada s'hi allunya en l'afegit

Diumenge 5 de maig, 12 del migdia, al Nou Miramar de l'Escala. Aquest és el dia, hora i el lloc que el club escalenc té entre cella i cella per classificar-se històricament per al play-off d'ascens a Segona RFEF. I és que en aquell moment rebran la visita del Prat, el rival amb qui està empatat a punts i que ara mateix té a les seves mans l'últim bitllet per promocionar. Ara, l'Escala segueix fora del play-off per només cinc gols de diferència. I això que ahir en va marcar tres a la segona part contra el Mollerussa (3-0) de la mà del pitxitxi Pime, que ja en duu 16, i de Josu Currais, autor d'un doblet.

Resten tres jornades per acabar i abans del duel clau contra els potablaves els d'Aday Benítez visitaran, el dimecres 1 de maig (17 h), el camp del flamant campió, l'Olot, que no s'hi juga res.

El Peralada, a quatre punts

L'altre representant altempordanès amb opcions de promocionar, el Peralada, s'hi ha allunyat a quatre punts quan en queden nou en joc després de rebre en el temps de descompte el fatídic gol de l'empat contra el Badalona (1-1), quart classificat. Abans, Llorenç Busquets havia avançat els homes d'Alex Marsal (65'). Els peraladencs, desens, tenen encarrilada la permanència però acabar al play-off els serà complicat. El dimecres 1 de maig (18 h) esgotaran els últims cartutxos al camp del cuer Castelldefels.