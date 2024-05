Resultats de les eleccions a Catalunya 2024: segueix l'escrutini i coneix els partits més votats

Aquest diumenge 12 de maig se celebren unes noves eleccions catalanes per decidir el nou president del govern de Catalunya. Aquesta jornada electoral definirà el futur polític dels pròxims quatre anys a Catalunya. Totes les enquestes han pronosticat un fort augment del vot socialista, però "l'efecte Puigdemont" pot ajudar Junts a recuperar molts vots i a erigir-se com a alternativa. La possible davallada d'ERC, el paper de la CUP i els vots que sumi Sílvia Orriols al capdavant d'Aliança Catalana són alguns dels altres interrogants de la jornada. El 2021, PSC i ERC van empatar amb 33 diputats per davant de Junts (32), Vox (11), Cup (9), Comuns (8), Ciutadans (6) i PP (3).

