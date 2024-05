Els trens ja circulen entre Barcelona i Portbou però Rodalies no s'escapa de les crítiques dels passatgers

L'estació de Renfe de Girona recupera la normalitat després que el robatori de coure a Montcada Bifurcació obligués a suspendre tots els combois de l'R11 aquest diumenge. A primera hora, els trens circulaven en les dues direccions -tant cap a Barcelona com cap a Portbou- però això no ha evitat que Rodalies s'escapi de les crítiques dels passatgers. Des dels qui han decidit ser previsors i agafar un comboi abans d'hora per assegurar-se arribar a temps fins a aquells altres per a qui els retards ja s'han convertit en el seu dia a dia. A pocs metres, els AVE de primera hora del matí han anat del tot plens. Aquí, veient la situació d'aquest diumenge, aquells qui tenen abonaments els han formalitzat abans d'hora per tenir seient.

Per la seva banda, el director de Rodalies, Antonio Carmona, ha insistit que els responsables de seguretat ciutadana són els Mossos d'Esquadra i per això els ha instat a posar fi a la "xacra" dels robatoris de coure. Ha afegit que la seguretat que aporten Renfe i Adif és "complementària". En declaracions a TV3, ha dit també que són els Mossos els que han d'establir si el que va passar aquest diumenge va ser un sabotatge a través de la investigació iniciada. Carmona ha reconegut les dificultats de mobilitat en aquest primer laborable amb la incidència.

Segons dades de Rodalies, aquest any s'han produït fins a 46 robatoris de coure que han afectat la xarxa ferroviària. Carmona ha carregat contra un nou "acte vandàlic intolerable", que impedeix des d'aquest diumenge oferir el servei de trens a part dels 400.000 usuaris diaris de Rodalies.

Per últim, el director de Rodalies ha assegurat que els treballadors de Renfe i Adif estan "donant e millor servei possible malgrat les circumstàncies".