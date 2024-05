Centenars de viatgers busquen alternatives de transport a Girona per l'aturada de l'estació de Rodalies

La circulació de trens a l'estació de Rodalies a Girona està completament aturada a conseqüència del robatori de coure aquesta matinada a Montcada Bifurcació, que ha paralitzat la majoria de línies del país. Tot i que a primera hora del matí hi han circulat alguns combois puntuals en direcció nord cap a Portbou, des de quarts de dotze no hi ha cap tren de les dues línies que hi fan parada habitualment: R2 i R11. L'afectació ha col·lapsat l'estació d'autobusos i la de l'AVE, ubicades al parc Central just al costat de l'estació de Rodalies. El col·lapse de trens afecta viatgers, però també als residents a Girona que s'havien de desplaçar a altres localitats per votar, així com els visitants de Temps de Flors.

L'estació de trens de Rodalies ubicada al centre de Girona presentava aquest diumenge al matí un escenari atípic: cap tren en circulació i centenars de persones intentant trobar trajectes alternatius. Aquest és el cas de Tomàs Guaresti, que s'hi ha desplaçat als volts de les onze amb la seva parella amb la intenció d'arribar al Maresme. Guaresti ha votat a Girona, però ella havia de fer-ho al municipi on està empadronava: "Volíem anar a passar el dia amb la seva família i que pogués votar, però no sé què farem perquè no trobem trajectes alternatius amb autobús i demà a les vuit del matí he de ser aquí que treballo", explicava el gironí.

Un cas similar és el de Carina Antelo, que no ha pogut arribar a la feina a Granollers. S'hi desplaçava amb la seva filla Lucia Carbajal que aprofitava el viatge per anar a visitar el seu pare. "He avisat que no podré arribar, però no és normal que sempre hi hagi problemes amb els trens", es queixava Antelo. En contraposició, Hama Diawara sí que ha pogut agafar el tren al matí per desplaçar-se des de Pineda de Mar fins a Girona, però ara el que el fa patir és si podrà tornar a casa perquè "no hi ha busos". Diwara també ha criticat les aturades i els retards continuats dels trens de Rodalies.

Entre els passatgers a qui els ha costat arribar a Girona també s'ha vist turistes que s'hi acostaven amb la intenció de veure les mostres florals d'aquesta 69a edició de Temps de Flors. La majoria han hagut d'optar per buscar un trajecte alternatiu amb autobús, comprant un bitllet d'AVE per un preu més elevat del que els hagués costat fer el trajecte amb Rodalies o, fins i tot, optant pel transport privat.

L'estudiant iraniana de la UdG, Melika Pooyan, es trobava amb el dilema de si comprar o no aquest bitllet pel tren d'alta velocitat. "M'ha costat entendre què passava perquè no parlo català i ara no sé què fer", ha dit, i ha afegit: "volia baixar a Barcelona a veure una amiga amb el bitllet de viatger recurrent, però ja vaig tard i comprar el de l'AVE serà car". El mateix els passava a Fátima Seoane i David Rodríguez, també estudiants de la UdG, que tenien la intenció d'anar a passar el dia a Blanes i esperaven pacient a què passes algun tren. "Si no se soluciona, haurem de cancel·lar el pla que teníem", han dit.

Tot i les alertes de les pantalles d'horaris de trens de l'estació gironina, on s'indicava que la circulació estava aturada, sorprenia aquest matí les desenes de persones que s'esperaven a les andanes de Girona sense haver-se assabentat de la situació. Molts ni s'havien plantejat un transport alternatiu perquè estaven convençuts que podrien viatjar amb els seus abonaments de viatger freqüent. Fins i tot, algun turista acabava d'adquirir els bitllets a les màquines, convençuts que podrien fer el trajecte fins a Barcelona.

A conseqüència de les aturades de trens, tots els que havien d'aconseguir arribar al seu destí com fos, han optat per adquirir un bitllet d'AVE o bé intentar trobar una combinació amb autobús. Les dues estacions, ubicades al parc Central just al costat de l'estació de Rodalies, s'ha emplenat de gent amb maletes que buscava vies alternatives.