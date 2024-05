Renfe i Adif admeten que la situació és molt complexa i treballen per reprogramar el servei però de forma molt limitada

Renfe i Adif han admès aquest diumenge que la situació a Rodalies és “molt complexa” després del robatori de coure a Montcada Bifurcació i treballen per reprogramar el servei durant el dia però de forma “molt limitada”. “Els tècnics estan treballant, a mesura que ens puguin donar capacitat operativa podrem reprogramar, però de forma limitada. Avui és un dia molt complicat per causes externes i recomanem altres mitjans de transport”, ha dit Antonio Carmona, director de Rodalies. María del Mar Ruiz, cap de Comunicació d’Adif, ha constatat que es tracta de l’afectació més important dels últims temps per un robatori de coure, ja que s’ha produït a un nus molt important de comunicació.

El servei està afectat de forma generalitzada després que a les 4 de la matinada es detectés un robatori de coure a Montcada Bifurcació. A conseqüència, s’han produït dos incendis a túnels de Barcelona. “La limitació de capacitat operativa era tan important, perquè no es podia entrar a Barcelona, ha fet que el servei que es pogués donar fos mínim”, ha explicat Carmona.

En tot cas, ha explicat que dintre de les limitacions, han intentat apropar el viatge el màxim possible a Barcelona i que tingués alternativa de metro: pel sud a Bellvitge i l’Hospitalet i pel nord per Badalona.

“La situació és molt complexa i pràcticament anem minut a minut a mesura que els tècnics d’Adif van treballant i ens van donant possibilitat d’ampliar”, ha afegit. Un diumenge normal circula un 40% del passatge d’un laborable.

Carmona, que no ha volgut pronunciar-se sobre un possible boicot, ha indicat que han demanat als Mossos que extremin la vigilància sobre la xarxa.

Per la seva part, María del Mar Ruiz, cap de Comunicació d’Adif, ha assegurat que ja fa molt de temps que han intensificat la col·laboració dels Mossos, “que són els que investiguen i porten a terme les detencions quan es pot establir qui és el causant” d’aquests robatoris. “Tenim una xarxa molt ample, i quan hi ha un robatori d’aquestes característiques la incidència sobre les persones és molt més gran que en altres casos que hem tingut”, ha explicat Ruiz, que ha citat per exemple robatoris en zones d’obres on ja hi ha una limitació de la capacitat.

De fet, ha constat que provocat per un robatori és un dels casos més importants que hi ha hagut a Catalunya en els últims temps. Entre l’1 de gener i el 30 d’abril han comptabilitzat 46 robatoris de coure, però l’afectació d’aquest és molt més greu per la proximitat a Barcelona i perquè s’ha fet en un nus de comunicació molt important, amb moltes vies, canvis d’agulles i línies que passen per allà. A això se li ha afegit l’incendi a les instal·lacions de l’enclavament a Montcada i Bifurcació, que regula les entrades i sortides, i després dos incendis més als túnels de Barcelona, un al túnel de Passeig de Gràcia i un altre al de Catalunya.

“Hem mobilitzat tots els serveis tècnics i la maquinària necessària per fer el que és humanament possible per restablir i normalitzar ni que sigui mínimament el servei”, ha assegurat.